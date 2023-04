‘Finder Bracelets’ voor verloren gelopen kinderen in Jabbeke

Het is voor menig ouder of leider in de jeugdbeweging een bekend gegeven; kinderen die verloren lopen en langdurig onvindbaar blijven. Vier studenten KMO-management van de Artevelde Hogeschool in Gent – Sis Aernout uit Rupelmonde, Nathalie Strubbe uit Hamme, Febe Bonte uit Jabbeke en Nore Struyve uit Brugge – gingen als bachelorproef op zoek naar een oplossing voor het probleem.

“Wij willen de scholen, verenigingen en ouders helpen om het terugvinden te vergemakkelijken want we beseffen hoe erg het is om een kindje kwijt te zijn”, zegt Febe Bonte. “Een van de studenten in ons groepje is immers leider in een jeugdbeweging en de moeder van Nore uit Brugge runt een kinderdagverblijf.”

Veilig platform

De studenten vertrokken vanuit het probleem van de wegwerpbandjes die kinderen vaak tijdelijk dragen tijdens een uitstap. Het principe ervan is niet slecht maar het product is niet duurzaam en er kan slechts beperkte info op het bandje vermeld worden.

“Wij besloten om dit concept te herwerken en iets meer duurzaam en kwalitatief op de markt te brengen: Finder Bracelets”, gaat Febe verder. “Gebruik makend van een bestaand en veilig informatieplatform produceren wij armbandjes met een geïntegreerde QR-code die mensen kunnen scannen wanneer ze een verloren gelopen kindje vinden.”

Veel meer info

“Deze code kan veel meer info bevatten dat wat er mogelijk is op een wegwerpbandje; denk bijvoorbeeld aan meerdere telefoonnummers, email, een naam, adres,… Op die manier is het mogelijk om sneller en via meer wegen contact te nemen met de vereniging, school of ouders waarmee het kind op stap is. Ook belangrijk: de klant bepaalt volledig zelf welke info wel of niet opgenomen wordt en dus raadpleegbaar is. Een adres kan perfect weg gelaten worden als er vrees zou zijn voor mensen met slechte bedoelingen.” Voor scholen en organisaties is de kostprijs slechts 2,5 euro per bandje en voor particulieren is dat 5 euro.

(PDV)