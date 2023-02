Financiële steunactie gestart voor Esther en Tuur na woningbrand: “Mijn hondje heb ik nog kunnen redden”

Het Sint-Lutgardiskoor en harmonie Concordia Kunst Naar Vermogen zijn vorig weekend gestart met een financiële steunactie voor hun leden Esther Reynaert (94) en Tuur Vanlerberghe (88) uit de Overheulestraat, die hun huis uit moesten na een woningbrand. Het koppel werd na enkele uren in het ziekenhuis opgevangen in woonzorgcentrum Sint Jozef. “Ik heb nog één paar schoenen en Tuur nog één pyjama”, zegt Esther gelaten.

Het koppel Esther Reynaert (94) en Tuur Vanlerberghe (88) uit de Overheulestraat werd op 1 februari het slachtoffer van een hevige woningbrand, die de hele bovenverdieping in de as legde en voor veel rook- en waterschade zorgde. Dat maakte het pand voor ruime tijd onbewoonbaar.

Hondje gered

Woensdag 1 februari lag Tuur nog in bed, toen hij het zeer warm voelde worden. “Ik stak mijn hand onder de elektrische deken en voelde vuur. Ik ben natuurlijk direct uit bed gesprongen, heb al wat ik kon vastgepakt en naar buiten gegooid. Toen ik terugkeerde was het niet meer mogelijk om meer mee te nemen, de vlammen waren al uitgeslaan. Ik ben blij dat ik dan nog mijn hondje kon redden. Die slaapt altijd bij mij. Een buur die passeerde zag de rook uit het venster komen en belde de brandweer. Die hadden dan nog te maken met de werken en de omleiding om tot hier te geraken. Boven waren drie kamers, maar alles is weg”, weet Tuur.

“Het is een oud huis, de muren waren van planché. Al onze kledij lag boven. We mochten nog niet gaan kijken van de brandweer, want er is nog gevaar door de gevolgen van het bluswater. Ik heb nog één paar schoenen en Tuur nog één pyjama”, zegt Esther gelaten.

De woning van Esther en Tuur liep zware schade op. © a-CL

Na enkele uren in het ziekenhuis, werden ze opgevangen in het woonzorgcentrum Sint Jozef. Tuur was verbrand aan hand en knie. Die laatste is nog niet helemaal genezen. De volgende maand kunnen ze dus terecht in Wevelgem, daar kijken de twee wel wat tegen op. “Wat wil je, in Moorsele kennen we veel mensen, en zij kennen ons. In Wevelgem kennen we niemand. Maar er is een kans dat we naar een huisje kunnen dicht bij het centrum van Moorsele. Daar kijken we nu al naar uit.”

Flyeractie

Esther en Tuur zijn lid van het Sint-Lutgardiskoor en harmonie Concordia Kunst Naar Vermogen. De twee verenigingen willen hun leden nu helpen met de actie ‘Moorsele helpt Esther en Tuur’ en zodoende een duwtje in de rug geven bij de opstart in een nieuw tijdelijk huisje. Ze hopen hen op deze manier een hart onder de riem te steken. Ze doen hierbij ook beroep op andere Moorselenaren, die in het weekend allemaal een flyer over de actie in de brievenbus kregen.

Dominique Acke en Patricia Van Maldeghem nemen het initiatief voor de steunactie. Alle financiële steun is welkom. (Henk Vandenbroucke/André Vlerick)