Financiële steun voor vzw De Woudezel om schuur om te bouwen: “We willen ruimte voor workshops”

Diderik Clarebout (41) startte in 2008 met een voedselbos in Houthulst. Vzw De Woudezel is een pionier op vlak van voedselbossen in Vlaanderen. Diderik diende een dossier in bij Leader en ontvangt een subsidie om de nodige infrastructuur, voor professionele workshops en opleidingen, te realiseren.

De kostprijs van het project is 111.200 euro, waarbij er een subsidie van 33.600 euro werd binnengehaald. “Het is zo dat tot nu toe de educatieve werking steeds doorging in mijn privé, wat verre van ideaal is”, zegt Diderik. “Het plan is er daarom om de grote schuur aan te passen en daar de educatieve werking te laten doorgaan. Om die aan te passen aan de noden van de werking moeten er heel wat aanpassingen uitgevoerd worden en daar kreeg ik een subsidie voor. Enerzijds is er de educatie waar iedereen met interesse kan naartoe komen. Daar wordt de werking van het voedselbos uitgelegd, wordt over eetbare planten geleerd en wordt de link tussen natuur, landbouw en agro-ecologie aangehaald.”

Eetbare planten

“Daarnaast is er ook de verkoop van fruit via de automaat. Daar is de hele zomer lang het vers geplukte fruit uit ons eigen voedselbos en ook de producten die ervan gemaakt zijn voor iedereen toegankelijk. Er is ook de plantenkwekerij waarbij hoofdzakelijk planten uit het voedselbos en de ecotuin worden gekweekt en te koop worden aangeboden.”

Diderik startte met gewone landbouwgrond. “Ik heb alles eigenhandig tot een voedselbos opgewerkt. In het begin stond men nogal argwanend tegenover mijn manier van werken, terwijl hiervoor tegenwoordig meer en meer interesse is.

Mijn bedoeling is om te laten zien dat agro-ecologisch landbouw mogelijk is, dat er andere mogelijkheden zijn om te boeren, dat er meerdere opties zijn voor de landbouw en dat men niet noodzakelijk de destructieve kant moet opgaan. Naar de toekomst wil ik verder groeien en dankzij de schuur ook professioneler werken.” (Annie Callewaert)