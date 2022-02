Financiële steun voor operatie Charlie in recordtempo ingezameld: “We zijn zó dankbaar!”

Dierenasiel Poezewoef lanceerde donderdag een crowdfunding voor de Argentijnse dog Charlie en zijn kersverse baasjes. Vlak voor de adoptie werd schildklierkanker bij Charlie vastgesteld en het prijskaartje die bij de broodnodige operatie hoort, konden de nieuwe baasjes niet betalen. Na amper 24 uur werd de nodige 2.000 euro ingezameld. “De nieuwe baasjes namen vandaag, vrijdag, al contact op met hier dierenziekenhuis om alle afspraken te maken.”

Dierenasiel Poezewoef opende in 2018 de deuren langs de Ouderdomseweg in Poperinge en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. Poezewoef zette een crowdfunding op poten om de operatie van de Argentijnse dog Charlie te financieren. In nog geen 24 uur tijd werd de nodige 2.000 euro ingezameld.

Kwaadaardig

Vrijdagmiddag stond de teller op 2.370 euro. “We kunnen het niet geloven! In onze wildste fantasie droomden we dat het bedrag binnen de 24 uur zou ingezameld zijn, maar we hoopten dat het bedrag toch zeker tegen volgende week zou ingezameld zijn. We zijn alle mensen die geld hebben gestort zo dankbaar!”, zegt medewerker Joceline Mahieu.

Charlie zou normaal op 12 februari met zijn nieuwe baasjes naar Kampenhout trekken. Bij de witte reus van 7 en een half jaar werd vlak voor zijn adoptie een bolletje ontdekt bij zijn luchtpijp. Er werd schildklierkanker vastgesteld, want het gezwel bleek kwaadaardig te zijn.

Zielsgelukkig

Het gezwel kan operatief weggehaald worden, maar die operatie had een prijskaartje van 2.000 euro. Voor het dierenasiel was dat financieel niet mogelijk. Ook voor de adoptanten waren de bijkomende kosten niet haalbaar.

“De kilometers naar het dierenziekenhuis, de zorg en het risico ervoor over zagen ze wel zitten, maar financieel lag het moeilijker. Dus besloten we om een crowdfunding op te starten. De adoptanten zijn uiteraard ook zielsgelukkig dat zoveel mensen hun goed hart hebben getoond.”

Dierenartskosten

Vrijdagvoormiddag vertrok Charlie met zijn nieuwe baasjes richting Kampenhout waar zijn nieuwe mandje wacht. “Prachtig natuurlijk dat ze met zo’n goed nieuws huiswaarts konden gaan. De 2.000 euro zorgt ervoor dat de operatie, alle bloedonderzoeken en consultaties betaald zijn. Vandaag nemen de adoptanten al contact op met het dierenziekenhuis om alle nodige afspraken te maken zodat de operatie zo snel mogelijk kan uitgevoerd worden”, zegt Joceline.

“Het extra geld die werd ingezameld wordt in ons spaarpotje gestoken om toekomstige onderzoeken van andere dieren te bekostigen. Maandelijks betalen we zo’n 8.000 euro aan dierenartskosten en tijdens de zomer is dat 11.000 euro. We willen dat onze dieren gezond zijn en daarvoor hebben we alles over.”