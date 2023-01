Filou & Friends sluit Ieperse vestiging in loop van 2023

Nog dit jaar verdwijnt de winkel Filou & Friends uit het Ieperse straatbeeld. Werknemers van de winkel voor kinderkledij, die gevestigd is op de hoek van de Menenstraat en de Bollingstraat, kregen te horen dat de deuren eind juli definitief dichtgaan.

Filou & Friends is een Belgisch kindermerk met verschillende vestigingen over heel België, waaronder één in de Ieperse Menenstraat. Binnenkort sluit die Ieperse vestiging de deuren. “Om de nieuwe toekomstvisie te kunnen waarmaken, kiest Filou & Friends enerzijds voor een investeringsverhaal in nieuwe winkels”, aldus CEO Rudi Maes. “Anderzijds moeten er scherpe keuzes worden gemaakt met betrekking tot de mix van winkels.”

Zoektocht nieuwe job

“Dit betekent dat zes filialen in de loop van 2023 zullen sluiten. Bij deze winkels was er te veel kannibalisatie door andere Filou & Friends-winkels in dezelfde regio of was de premiumaanpak niet langer gegarandeerd”, gaat CEO Maes verder. “Zo werd ook beslist om de winkel in Ieper te sluiten.”

“De juiste timing van de sluiting ligt nog niet vast en overleg is hierover bezig. Filou & Friends is een familiebedrijf, waarbij werknemers deel uitmaken van die grote familie. Daarom wordt er ook gezorgd voor de vijf getroffen werknemers en krijgen zij via outplacement een individuele begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe job.” Het personeel uit de Ieperse vestiging wilde liever niets kwijt omtrent de sluiting. Hen werd meegedeeld dat de winkel in Ieper eind juli zou sluiten. (DT)