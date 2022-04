Filmproducent Martine Coucke zat negen maanden vast in België: “Ik ga terug naar Australië om er van het leven te genieten”

Martine Coucke (63) groeide op in Westende. Ze studeerde aan het RITCS en werd geluidsengineer en later filmprodudent. Samen met haar IJslandse vriendin woont ze al sinds 1991 in Australië. Op 15 juli 2021 kwam ze terug naar België om haar moeder te bezoeken die ernstig ziek was. Na een verplichte quarantaine van negen maanden kon ze onlangs terug naar Australië vertrekken.

Martine Coucke kwam vorig jaar terug naar België om afscheid te nemen van haar moeder die ernstig ziek was. “Twaalf uur later is ze gestorven, ik ben juist op tijd gekomen, ze heeft op me gewacht”, zegt Martine.

Na een verplichte quarantaine van negen maanden is ze nu terug naar Australië kunnen vertrekken. “Australië was in 2021 lockdown en ze waren enorm streng, niet om het land te verlaten maar om terug te keren. Je kon dus niet zomaar efkens weg uit Australië. Omdat ze wisten dat het een tijdje zou duren, mocht ik toch vertrekken. Ik had ook een advocaat in Brussel die daar mee bezig was”, zegt Martine.

Nu kan ze eindelijk terug zonder de twee weken verplichte quarantaine en de daaraan gekoppelde 4.000 dollar hotelkosten.

Martine Coucke (63) groeide op in Westende. Na haar studies aan het RITCS (1977-1981) trok ze naar de London International filmschool. Na haar opleiding startte ze er als assistent geluidsengineer. London was 13 jaar haar uitvalsbasis en tussentijds werd er ook in IJsland en Noorwegen gefilmd.

Haar IJslandse vriendin Guony Halldoesdottir was de dochter van de Nobelprijswinnaar literatuur Halldor Laxness. Samen hebben ze een paar van zijn boeken verfilmd. Martine werkte er ook aan de jeugdserie Nonni en Manni (1988). Als volleerd geluidsengineer werkte ze aan publicitaire films in Afrika en zowat de hele wereld.

IJslandse vriendin

In 1991 vertrok ze voor het eerst naar Australië om een documentaire te maken over Mardi Gras voor Channel 4. Ze leerde er toen ook haar partner kennen en kon zo in Australië blijven.

“Ik was Londen een beetje beu en wou ook eens iets anders, ik heb vanaf dan ook geen geluid meer gedaan”, zegt Martine. In die periode heeft ze veel documentaires gemaakt als producer: geld zoeken om de film te maken en dat is het moeilijkste.

Lord of the Rings

In 2001 kreeg Martine Coucke het aanbod om mee te werken aan The Lord of The Rings. Dit was een heel uitzonderlijk aanbod en Martine vertrok naar Wellington in Nieuw-Zeeland om er zeven maanden te werken aan The Fellowship of the Ring.

“Ik zat in de digital grading, in die tijd was dit totaal nieuw. Vele shots werden digitaal gemanipuleerd waardoor dat dromerige consequent werd vastgehouden. Bijvoorbeeld, Hobbit green is de kleur van het gras rond de huisjes. Het heeft drie maanden geduurd om het juiste groen te zoeken waar Peter Jackson gelukkig mee was, zot hé”, zegt Martine.

Ze heeft maar aan de eerste film uit de reeks meegewerkt. De opnames waren in Nieuw-Zeeland en haar leven lag in Sydney. Martine begon te werken voor ‘Film Australia’ een van de drie federaal agentschappen die subsidies toekennen aan documentaire filmmakers. Ondertussen studeerde ze ook af als master in ‘legal studies’.

“In 2012 ben ik gaan werken voor New South Wales Treasury. Ik heb dit werk gedaan tot aan de herstructurering in 2019 waarbij ik de ‘golden handshake’ kreeg. Nu ga ik terug naar Australië om er van het leven te genieten”, besluit Martine.

(PG)