Filmpjes kampioenschap Meeuwenschreeuwen triggeren Zuid-Koreaanse tv-ploeg: “Ze vroegen of er een soort olympisch dorp is waar de atleten zich voorbereiden”

Net als op het vorige Europese Kampioenschap Meeuwenschreeuwen zal het authentieke volkscafé De Verloren Gernoare in Adinkerke op 27 april 2025 uit zijn voegen barsten wanneer het elk jaar toenemend aantal Meeuwenschreeuwers de jury van hun talent zal proberen te overtuigen met hun meeuwengekrijs. Een hilarisch evenement waarvan de al even hilarische videofilmpjes wereldwijd de aandacht trokken. Tot grote verbazing van organisator en presentator Claude Willaert zakt een Zuid-Koreaanse tv-ploeg speciaal hiervoor af naar De Panne.

Met dit ludieke initiatief wil Claude Willaert ook een serieuze boodschap brengen. “Samen met de juryleden en de andere leden van het team willen we vooral de aaibaarheid van de meeuwen opkrikken”, legt Claude uit. “Meeuwen zijn luchtacrobaten met een kenmerkende schreeuw, die we aan zee, zon, zand en vakantie linken en ze horen dan ook bij de kust. Het gedrag van mensen maakte dat dit positieve beeld verstoord werd. Meeuwen voederen met oud brood, vuilniszakken te vroeg op straat zetten, een gebrek aan veilige broedplaatsen op de grond, stranden reinigen met machines … Door het verlies van broedgebied kozen ze de daken van de appartementen als nieuwe en relatief veilige broedplaats. De opportunistische meeuwen zien het voedsel dat wij verspillen als een makkelijke prooi. Maar mensen vinden de overlast niet leuk.”

“Met de vorige wedstrijdedities haalden we al het wereldnieuws, tot in de Verenigde Staten en Japan, en elk jaar denk ik: het enthousiasme zal nu wel wegebben. Maar elk jaar sturen alsmaar meer kandidaten uit binnen- en buitenland hun filmpjes in om deel te nemen aan de nieuwe editie. Groot was mijn verbazing toen ik vorig jaar in september een mailtje kreeg van het Zuid-Koreaanse productiehuis Flix Oven. Filmpjes van het meeuwenschreeuwen gaan de wereld rond en kwamen ook bij hen terecht. Eerst dacht ik dat het de zoveelste persaanvraag was, maar na enkele mails toonden ze interesse om een documentaire te maken over ons ludieke kampioenschap. Na een tijdje volgde een leuk teamgesprek. Ze zijn niet alleen geïnteresseerd in de ludieke wedstrijd, maar ook in het educatieve verhaal achter het kampioenschap. De combinatie van educatie en humor trekt hen enorm aan. Dat trok me over de streep. Ik kreeg ooit de vraag van een Amerikaans productiehuis, maar hun eisen om samen te werken waren te extreem. Zes contracten diende ik te ondertekenen! Ze hadden niet de goede kaarten voor een samenwerking.”

Olympisch dorp

“Als bij toeval hadden we een reis gepland naar Zuid-Korea in oktober 2024”, vervolgt Claude. “Omdat ze in Seoul woonden, kon ik deze supersympathieke mensen Min Jung Kim (producente) en Thomas Maitland (regisseur) ontmoeten om samen een koffie te drinken. Ze vertelden me dat ze eerst een budget moesten vinden. Ik zou tegen december alles weten, maar het werd uiteindelijk eind februari. Enkele dagen geleden volgde een nieuw overleg online: ze komen met drie of vier mensen voor één à twee weken. Ze zullen een documentaire maken van 30 tot 60 minuten. De nadruk zal natuurlijk liggen op de wedstrijd zelf, maar ze zullen de tijd nemen om met de wetenschappers die in de jury zetelen heel wat onderzoek te doen naar de populatie van de meeuwen en zeevogels. Zo zijn ze geïnteresseerd in het wetenschappelijke werk van Eric Stienen van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek. Maar ook het werk van het VOC Oostende en het meeuwenteam zal in de kijker staan. Het doet me plezier dat ze ook komen kijken naar een comedy-optreden van mij en de zaterdagmiddag voor het EK pikken ze nog een activiteit mee met Natuurwerkgroep De Zeevonk. Het was wel grappig toen ze vroegen of er een soort olympisch dorp bestaat waar de atleten zich voorbereiden op het kampioenschap! We kijken uit naar een mooie samenwerking en ik hoop echt dat we de documentaire kunnen gebruiken om verder te sensibiliseren rond meeuwen aan onze kust.”

Praktisch

Afspraak zondag 27 april 2025 in De Verloren Gernoare, Stationsplein 3, 8670 Adinkerke. Wie het voelt kriebelen om zelf deel te nemen aan het EK Meeuwenschreeuwen 2025 kan een filmpje van zijn/haar meeuwenschreeuw insturen, samen met voornaam, naam, woonplaats, nationaliteit en categorie (jeugd, volwassen, kolonie) naar ekmeeuwenschreeuwen@gmail.com. Observeer meeuwen eerst goed en oefen veel! Alle info over het EK Meeuwenschreeuwen vind je op www.gullscreeching.eu/.