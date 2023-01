Filmfestival en Stad Oostende samen tegen intrafamiliaal geweld

Filmfestival Oostende en Stad Oostende slaan dit jaar de handen in elkaar om het brede publiek te sensibiliseren rond het thema intrafamiliaal geweld.

Master Natali Broods zoomt met haar thema ‘Family Dynamics’ in op families en de (vaak onzichtbare) dynamieken tussen gezinsleden en de kwetsbaarheid van de onderlinge relaties wanneer deze door interne of externe conflicten onder druk komen te staan.

Burgemeester Bart Tommelein: “Dit thema sluit nauw aan bij de strijd tegen intrafamiliaal geweld die Stad Oostende al enkele jaren aangaat. Een samenwerking kon dan ook niet ontbreken.”

Tijdens het Filmfestival zullen campagnebeelden van 1712, hulplijn tegen geweld, te zien zijn voor een selectie van vertoningen. In de Grote Post zal gedurende het hele festival fototentoonstelling “BANG” van vzw Zijn te bezichtigen zijn. De foto’s zijn de sterkste inzendingen uit een fotowedstrijd rond intrafamiliaal geweld. De winnaars werden gekozen door een vakjury onder het voorzitterschap van Lieve Blancquaert. De tentoonstelling is zo opgezet dat mensen zich op een laagdrempelige manier kunnen informeren over huiselijk geweld.

Sensibilisatie

Tenslotte zal er na de film “Happiness” van Askar Uzabayev op donderdag 2 februari om 18.30 uur een nagesprek georganiseerd worden met experten en ervaringsdeskundigen over de impact van geweld binnen het gezin voor betrokkenen en voor de samenleving. De film zelf vertelt het verhaal van een vrouw die zelfverzekerd en schijnbaar verheugd haar publiek te woord staat. Geluk kan je vinden, verklaart ze als influencer van het merk “Happiness”. Maar haar façade, zorgvuldig gecreëerd met oranje jurk, make-up en eeuwige glimlach, verbergt een duistere waarheid. Thuis wacht namelijk een gewelddadige echtgenoot op haar. Ze doet haar uiterste best om haar moed te verzamelen en een onafhankelijk leven te starten.

Ondanks de heftige thematiek won de film de publieksprijs op de Berlinale 2022.

“Filmfestival en Stad Oostende willen met deze initiatieven samen het brede publiek sensibiliseren. Intrafamiliaal geweld is soms dichter bij dan we denken en moeten we samen blijven tegengaan”, besluit burgemeester Bart Tommelein.