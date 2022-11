Filmavond in koeienstal van boer Jos

De koeien op de weide van boer Jos gaan terug op stal en dat wordt gevierd. Op zaterdag 19 november organiseert vzw De Weij film in de stal.

“Dit keer koos Hanne Delanote de film en ze koos voor Dan in real life. Jos en Moniek stellen hun stal met koeien ter beschikking”, zegt Marjolein Six van vzw De Weij. De film gaat over Dan. Hij schrijft een opvoedkundige column in de krant, maar is allesbehalve de perfecte alleenstaande vader voor zijn drie dochters. In een boekenwinkel ontmoet hij de innemende Marie, die hem flink van slag brengt.

Het is een amusante film, dus het belooft een leuke avond te worden.” De toegang bedraagt 5 euro en betalen is aan de deur. Inschrijven doe je per mail via deweij@hotmail.com. Vennoten van Dhage hebben kunnen de film gratis meepikken. De film start om 20 uur langs de Pastoorstraat 15 in Reningelst.