Filip uit Ruiselede zamelt dit weekend droge voeding in voor slachtoffers van overstromingen in Wallonië

Vandaag (zaterdag) en morgen (zondag) is er opnieuw een inzameling voorzien in Ruiselede. Iedereen kan goederen voor de slachtoffers van de watersnood in de regio Luik en Wallonië van midden deze zomer langs brengen. “We richten onze campagne vooral op droge voeding, melk, chocomelk en al wat niet meteen qua houdbaarheid vervalt.”

Initiatiefnemer is ook nu weer Filip Braeckevelt. “Twee weken terug vernam ik dat friturist Peter Mauws met zijn zaak ‘friture Tivoli’ op donderdag 23 december weer frieten gaat bakken voor de mensen in de getroffen gebieden.”

“Dan dacht ik meteen er weer een inzamelactie aan te koppelen. Via Facebook lanceerde ik de warme oproep om vandaag en morgenvoormiddag nog goederen te komen afgeven in het voormalig arsenaal van de brandweer in de Aalterstraat. Via de Tieltse Sofie Baert gebeurt de coördinatie.”

“Peter vertrekt donderdag met de frietwagen, met daaraan de aanhangwagen met goederen. ’s Middags met frieten in Pepinster en die avond op een andere locatie, samen goed voor wel 900 bezoekers. De mensen daar zijn ervan op de hoogte. Ik houd mijn hart vast voor wat ik daar ga zien. Blijkbaar hebben velen nog geen water, stroom of verwarming. Onwezenlijk erg en mensonwaardig.”

Droge voeding

“We richten onze campagne vooral op droge voeding, melk, chocomelk en al wat niet meteen qua houdbaarheid vervalt. Morgen hopen we nog veel producten te ontvangen”, aldus de goedhartige Filip.

(RV)