Filip Seynaeve is de Krak van Oostrozebeke: “De ontplooiing van de harmonie is mijn levenswerk”

Bij een bezoekje aan de nieuwe Krak, Filip Seynaeve (57), word je meteen geconfronteerd met een stijlvolle vleugelpiano die de woonkamer omtovert tot een soort miniconcertzaal. Niet verwonderlijk, want Filip komt uit een muzikale familie. Zijn muzikale connecties hebben hem geen windei-eren gelegd, want hij slaagde erin om vier andere sterke kandidaten de loef af te steken.

“Voor muziekman Filip Seynaeve was 2022 een jaar waarin muziek alweer een hoofdrol speelde. “Voor mij was 2022 een heel intens jaar omwille van de viering rond het 200-jarige bestaan van de harmonie Sint-Cecilia, waar ik zo sterk aan verknocht ben. Ik heb samen met een hele ploeg bergen werk verzet om dit jubileum extra glans te geven. Daar waar er vroeger bij een jubileumjaar hooguit twee tot drie dagen gefeest werd, heeft het bestuur ervoor gekozen om een jaar lang feest te vieren aan de hand van allerhande muzikale activiteiten uitgesmeerd over een vol kalenderjaar. Op geen enkel moment was er tijd om de teugels te vieren, want het jubileumconcert kwam er pas op 16 december. Het spreekt voor zich dat die aanpak zorgde voor een enorme organisatie. Om alles in goede banen te leiden, werd een werkgroep van acht mensen in het leven geroepen. Mijn aandeel in het voorbereidende werk bestond eruit de nodige contacten te leggen, contracten af te sluiten met andere harmonieën en het reclameluik te verzorgen. Ook het aanvragen van de nodige subsidies viel me te beurt, net als het zoeken naar de nodige sponsors en het vastleggen van de ruimtes voor de verschillende concerten. Gelukkig bekommerde de dirigent Kristof zich over het repertoire van de diverse festiviteiten die gelinkt waren aan de geschiedenis van Oostrozebeke.”

Filip Seynaeve Privé Filip Seynaeve (57) is gehuwd met Engelien Rach en woont in de Kouterstraat. Loopbaan Actief in de banksector Westkrediet van 1989-2021 als senior manager. Vanaf mei 2021 beleidsmedewerker zakelijk beheer VLAMO vzw. Opleiding master in de rechten Universiteit Gent 1983-1988, baccalaureaat bedrijfseconomie KU Leuven 1988-1989. Ervaring in het muziekverenigingsleven: Harmonie Sint-Cecilia Oostrozebeke, spelend lid sinds 1974, bestuurslid sinds 1988 en dirigent 1999-2007. Fanfare De Kunst is ons Vermaak Rollegem-Kapelle: dirigent 1998-2007, nadien spelend lid. Vrije tijd Muziek (trompet, piano en bouzouki), reizen en sport.

Voldoening

“Wanneer ik nu terugkijk op de vieringen, kan ik alleen maar zeggen dat wij met de harmonie op muzikaal gebied echt top waren. Ook de organisatie was tot in de puntjes verzorgd. Het heeft ons en vooral ikzelf heel veel voldoening geschonken. Verder mogen meewerken aan de ontplooiing van de harmonie zie ik als een levenswerk. Ik geniet er nu nog van dat we met deze groep muzikanten zo’n sterk bouwwerk hebben neergezet en ik wil er alles aan doen om in de toekomst niet te verslappen. Vergeet niet dat heel wat harmonieën verzwakt uit de coronaperiode zijn gekomen. Wij hebben al die tijd de contacten met onze muzikanten levendig gehouden en daar plukken we nu de vruchten van.”

Olijfboomgaard

Niet alleen de muziek behoort tot zijn dagelijks leven, hij houdt ook enorm veel van reizen. “Ik moet zeggen dat ik in 2022 ook veel tijd heb gemaakt om te reizen. Vooral Griekenland. Kreta, waar ik een olijfboomgaard heb, is mijn favoriete bestemming. Ik spreek trouwen ook Grieks en de mensen daar zijn heel vriendelijk en gastvrij. Ik heb daar intussen ook een vriendenkring opgebouwd. Laat ons zeggen dat ik er een stekje heb waar ik jaarlijks met mijn vrouw 5 tot 6 weken verblijf. Misschien nog dit, ik heb ook grootse plannen voor 2023. In 2023 mag ik voor de eerste keer optreden als reisleider voor een groep toeristen die Kreta bezoeken, een eiland dat ik door en door ken.”