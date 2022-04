Filip Desplenter en Peter Ghillemyn uit Meulebeke fungeren als paddenklaar-overs

Wanneer de lente aan het raam piept, ontwaken padden uit hun winterslaap en gaan ze op zoek naar een poel of vijver om er hun eitjes te deponeren. Bij hun zoektocht naar de ideale waterplas komen heel wat padden onder de wielen van auto’s terecht. Filip Desplenter en Peter Ghillemyn proberen dat als klaar-overs te voorkomen.

“Wanneer het schemerduister intreedt, gaan we op stap met onze zaklamp en een emmer”, vertelt Filip Desplenter. “We speuren vooral naar padden in de Vuilputstraat, omdat er hier grachten zijn en er ook poelen in de weilanden voorkomen. Onze taak bestaat er dan in om de diertjes veilig in het weiland te deponeren zodat de natuur dan verder haar werk kan doen. Wie zich geroepen voelt om dit ook eens te beleven, kan met me contact opnemen via filip.desplenter@outlook.com.”

“Jaarlijks trekken er heel wat Natuurpunt-vrijwilligers op pad om deze bijzondere diersoort een handje toe te steken”, pikt Peter Ghillemyn in. “In de voorbije week hebben we al een 80-tal padden veilig overgebracht naar de poel. Hierbij krijgen we ook ondersteuning van de gemeente.”