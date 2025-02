Filip De Reuse behaalde in 2024 twee vrijspraken in assisen: “Ik brand nog van ambitie”

Het afgelopen jaar was een Grand Cru-jaar voor meester Filip De Reuse. Het is niet veel strafpleiters gegeven om twee Assisen-vrijspraken in een jaar te behalen. Volgens de Roeselaarse advocaat is een grondige dossierkennis essentieel om succes te boeken in de rechtbank.

Het afgelopen jaar was een Grand Cru-jaar op professioneel vlak?

Filip De Reuse: “Het was voor mij alleszins een goed jaar. Het kantoor is gegroeid met enkele sterke collega’s en ik heb twee vrijspraken behaald in Assisen. Ik denk niet dat dit de laatste tien jaar nog is voorgevallen.”

Blijkbaar ook niet zo eenvoudig in West-Vlaanderen?

“Neen, dat klopt. West-Vlaamse jury’s zijn over het algemeen zeer streng. Dat is wellicht een beetje eigen aan het feit dat wij noeste werkers zijn en niet te veel moeten ‘trunten’. Als advocaat moet je niet te veel de kaart van een trieste en ongelukkige jeugd trekken (lacht).”

Wist je al van jongs af aan dat je advocaat wilde worden?

“Men heeft me altijd gezegd dat ik het zeer goed kan uitleggen. En van in het middelbaar interesseerde ik me al voor Assisen en volgde ik de processen in de krant.”

Je pa was advocaat en je broer politicus, het is normaal dat je een van beide werd.

“Neen, mijn studiekeuze werd niet bepaald door mijn pa. En politiek zou ook niet voor mij zijn. Als ik zie wat daar allemaal gebeurt! Je moet altijd netwerken en hopen dat ze je geen mes in de rug steken. Ik zou dat niet kunnen. In mijn job heb ik het geluk dat ik zeer duidelijke standpunten kan innemen en ik in mijn pleidooi mag zeggen wat ik wil in het belang van mijn cliënt.”

“Ik heb moeten beloven dat ik nooit aan politiek zou doen”

“Bovendien heb ik mijn vrouw iets moeten beloven toen we huwden: dat ik nooit aan politiek zou doen. En die belofte heb ik niet gebroken. Politiek interesseert me wel en ik volg het op de voet, maar zelf actief aan politiek doen, neen, bedankt.”

Hoe is je carrière begonnen?

“Ik heb eerst stage gelopen bij Frank Bekaert, een kantoor dat sterk inzette op commercieel recht. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan want ik vond het belangrijk om in het begin van mijn carrière ook daarvan te proeven. Mijn stage heb ik beëindigd bij Honoré & Gits, een groot kantoor in Kortrijk. Rond de eeuwwisseling ben ik dan met een zelfstandig kantoor gestart in de Henri Horriestraat. In 2014 verhuisden we naar de huidige locatie in de Sint-Alfonsusstraat waar we met drie advocaten werken. We behandelen voornamelijk straf- en verkeersrecht. Die materie is zo gespecialiseerd geworden dat we andere zaken doorverwijzen naar collega’s. Ons werk bestaat voor 99 % uit strafrecht en dat zijn vaak zeer zware en moeilijke dossiers.”

Herinner je je eerste assisenzaak nog?

Natuurlijk. Ik verdedigde toen Vladimir, een Wit-Rus die een dame had opgepikt in een café aan het station in Roeselare en ze na een wilde nacht had vermoord. Hij legde het lijk in de koffer van een wagen en reed die wagen in het kanaal. Twee nachtvissers hadden dit gezien. Neen, ik heb die man niet vrij gekregen. Dat heb ik trouwens ook niet gevraagd. Je moet altijd voor de best mogelijke uitspraak gaan gezien de omstandigheden.”

Assisenzaken vergen een speciale aanpak?

“In een assisenzaak speelt de advocaat een cruciale rol. Je moet het dossier tot in de kleinste details kennen en een strategie volgen. Die je trouwens soms moet aanpassen: je moet altijd een plan B en zelfs een plan C en D kunnen ontplooien. Daarenboven moet je een connectie hebben met het Hof en met de jury. En je moet ook een beetje geluk hebben. Wie is de rechter in de zaak, wie is de procureur en welke speurders hebben het onderzoek gevoerd. Dat kan allemaal een rol spelen.”

Zijn er (assisen)zaken die je zullen bijblijven?

“De twee vrijspraken in 2024 natuurlijk, maar ook de beroepsprocedure van een man die in eerste aanleg werd verdedigd door een oude bekende strafpleiter die niet in zijn cliënt geloofde. Die man ging in beroep en deed een beroep op mij. Ik heb mij in dat dossier vastgebeten en kwam tot de conclusie dat die man zijn straf niet verdiende. Maar in het Hof van Beroep in Gent pleitte ik tegen een muur. Het eerste vonnis werd bevestigd en die man heeft tot de laatste dag zijn straf uitgezeten. Ik ben daar weken niet goed van geweest en toen heeft mijn geloof in justitie een ferme knauw gekregen.”

Neem je iedere zaak aan?

“Iedereen verdient verdediging, maar ik verdedig geen terreurverdachten en geen mensen die het licht van de zon ontkennen. Ik zeg hen vaak ‘ik ben jullie eerste rechter en wanneer ik jullie niet geloof, hoe zou een rechter dat dan wel doen.’”

Je wordt nu in een adem genoemd met strafpleiters als Jef Vermassen, Sven Mary en Kris Vincke. Streelt dat je ijdelheid?

“Neen, helemaal niet. Ik ben nog niet gearriveerd, ik brand nog van ambitie. Ik ben wel fier op wat ik zelf heb bereikt. Twintig jaar geleden ben ik van nul begonnen en wat we nu hebben, is er gekomen door veel te werken en veel op te offeren.”