Filip Bisschop brengt ‘Hommage à la femme’ in gemeentehuis

Tot en met 10 maart 2024 is de tentoonstelling Hommage à la femme van kunstenaar Filip Bisschop te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Meulebeke. De officiële opening vond onder ruime belangstelling plaats. Op de foto zien we schepenen Danny Bossuyt, Rik Priem en Anneke Dejonghe samen met kunstenaar Filip Bisschop.

Schepen van cultuur Danny Bossuyt toonde zich tevreden dat het project Kunst in het gemeentehuis goed aanslaat. “Deze zevende tentoonstelling bewijst nogmaals dat de hal van het gemeentehuis en de ruimte op de eerste verdieping ideale ontmoetingsplaatsen zijn voor mensen die kunst willen ontdekken.” Dichter Geert Tallieu zorgde verder voor een poëtische beschouwing bij het werk van Filip Bisschop.

Het gemeentehuis is open op maandag, donderdag en vrijdag van 8 uur tot 17 uur, op dinsdag en woensdag van 8 tot 12 uur. Op zaterdag is dat van 9.30 tot 11.30 uur of op afspraak via 051 54 13 22 en 0483 58 38 45. (LB/foto Luc)