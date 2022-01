Filiep Maeckelbergh uit Houthulst zet zichal jaren in voor het goede doel

Filiep Maeckelbergh (56) uit Houthulst was nog een jonge pagadder toen hij van zaal tot zaal trok om optredens van artiesten bij te wonen. Muziek en artiesten zijn altijd deel blijven uitmaken van zijn leven. Zelf op een podium staan om muziek te spelen of te zingen is niet onmiddellijk aan hem besteed, maar zijn muzikale passie, in combinatie met de goesting om te organiseren, zorgden ervoor dat hij zo’n 15 jaar geleden voor het eerst een muzikale namiddag organiseerde. Het zijn er ondertussen al vele geworden en altijd heeft hij daar één groot doel voor ogen, namelijk een goed doel steunen.

De ene keer is het de kermis, de andere keer een vereniging en heel veel ook een woonzorgcentrum. “Ik doe het graag en krijg er zoveel dankbaarheid voor terug”, zegt Filiep die ook telkens zelf instaat voor de presentatie op het podium.

Merkem, Klerken of Houthulst zijn geen onbekende plaatsen voor de Vlaamse artiesten. Er zijn waarschijnlijk weinig van die artiesten die er nog niet langskwamen om een optreden te verzorgen. Aan de basis van deze optredens ligt meestal Filiep Maeckelbergh, want er gaat geen maand voorbij zonder dat hij Vlaamse artiesten kansen biedt om hun kunnen te demonstreren.

Den Artiest/La Palma

“Ik ging vroeger zelf veel naar optredens, onder meer naar Den Artiest in Veldegem of La Palma in Gits en daar rees het idee om zelf ook eens iets te organiseren. Mijn eerste organisatie was een muzikale namiddag met een accordeonist in café De Sportkring in Houthulst. Omdat er daar niet al te veel plaats was heb ik toen een aantal optredens georganiseerd in het parochiezaaltje, maar telkens voor een goed doel of een vereniging zoals de vinkenmaatschappij, de Woudsprinters, de plaatselijke kermis of de septemberfeesten.”

“Ik heb ook vele keren een namiddag georganiseerd in De Vleugels in Klerken. Met de opbrengst heb ik ook al heel wat optredens gesponsord in de woonzorgcentra in de regio. De mensen zijn echt blij dat er een artiest komt optreden en wat mij nog het meeste plezier doet is dat je zoveel dankbaarheid terug krijgt van die mensen. Weet je, ik geniet evenveel van zo’n namiddag als de mensen zelf” zegt Filiep.

Groep vrijwilligers

Hij benadrukt dat hij kan rekenen op een grote groep vrijwilligers die altijd klaar staan om mee te organiseren. “Zonder deze mensen zou het niet lukken. Ikzelf ga overdag werken, dus alles moet gebeuren in mijn vrije tijd en het is nog altijd een leuke hobby, die wel wat werkt vraagt”, geeft hij mee. Het coronagebeuren gooide ook roet in het muzikale gebeuren bij Filiep en zijn medewerkers, maar hij hoopt dat de mensen straks niet enkel mogen luisteren naar de zangers, maar ook weer een dansje mogen plaatsen. Uiteraard heeft hij veel vrienden onder de Vlaamse artiesten. “Ik krijg ook wekelijks telefoontjes van artiesten die zich aanbieden om op te treden. Wat vooral telt is dat we de mensen een mooi programma kunnen aanbieden”, besluit Filiep.