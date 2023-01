Filiep Leenknegt is de Krak van Moorslede: “Mont Ventoux beklommen voor goed doel”

Zestien wielervrienden, gesteund door twee begeleiders, fietsten vorige zomer voor het goede doel van Moorslede naar de Mont Ventoux. Daarmee zamelden ze 11.500 euro in voor Heuvelzicht, de school in Klerken voor kinderen met een beperking. Eén van de initiatiefnemers was Filiep Leenknegt. Zijn inzet wordt nu beloond met de titel van Krak van de gemeente.

Een hechte vriendengroep samen op de top van één van de meest mythische wielercols. Zestien fietsers van Cycling Team Aqua Mundo beleefden in juni een onvergetelijke fietsweek. “Tussen pot en pint ontstond het idee om vanuit Moorslede naar die legendarische berg te fietsen. Door corona werd ons project wat opgeschoven, maar dat gaf ons meer tijd om alles tot in de puntjes voor te bereiden”, aldus Filiep Leenknegt.

Hij was één van de voortrekkers binnen het project en stippelde de verschillende ritten vanuit Moorslede naar de Mont Ventoux uit. “De weken voor vertrek merkte je toch dat iedereen wat zenuwachtig werd. Zouden we allemaal wel de finish halen? Waren we allemaal wel genoeg in vorm?”

Uiteindelijk werd de meerdaagse een triomftocht voor alle zestien de fietsers. Gesteund door de twee begeleiders haalden ze allemaal hun einddoel. “De eerste dagen kenden we veel pech met het weer. De regen zorgde ervoor dat het soms wel erg stil was. Naarmate onze tocht vorderde werd het weer beter. De eerste dagen waren dan ook snel vergeten.”

Voor het goede doel

De wielertoeristen koppelden aan hun uitdaging een goed doel. “Dat werd al snel beslist en we moesten niet lang nadenken waarvoor we zouden fietsen.” Het zoontje van een van de leden van de wielerclub loopt school in Heuvelzicht, een school voor kinderen met een beperking. “We brachten met onze groep een bezoek aan de school. De school had al snel door dat het menens was en we een zo groot mogelijk bedrag probeerden in te zamelen voor Heuvelzicht.”

De fietsers werden vanuit verschillende hoeken financieel gesteund. Tijdens het Belgisch jeugdkampioenschap wielrennen in Moorslede baatten ze een bar uit waardoor er ook serieus wat geld in het laadje kwam. Uiteindelijk mochten de wielertoeristen een mooie cheque ter waarde van 11.500 euro overhandigen aan de directie van de school. “Via het project kwam ik ook opnieuw in contact met een oude schoolvriend die directeur is in Klerken. Dat maakte het voor mij persoonlijk wel extra speciaal.”

Geen zwart gat

Tijdens de wielermeerdaagse werden de hechte vriendschapsbanden nog wat meer aangehaald. De wielertoeristen staan binnenkort voor een nieuw seizoen. “In een zwart gat zijn we niet gevallen. We blikken allemaal met een mooi gevoel terug op die fantastische ervaring.” Ondertussen liggen er al enkele nieuwe projecten op tafel. Zo trekken tien wielertoeristen dit jaar naar de Vogezen. “Voor volgend jaar denken we opnieuw aan een grootser project. Nog één keer…”

Wie is Filiep Leenknegt? Privé Filiep werd geboren op 21 december 1973 in Roeselare. Hij is getrouwd met Evelyne Demuynck. Samen hebben ze drie kinderen: Niels (22), Charlotte (20) en Lore (18). Het gezin kwam een vijftiental jaar geleden in Slypskapelle wonen. Loopbaan Filiep is aan de slag bij de firma PRC Laser uit Oudenaarde. De firma is actief over heel Europa. Filiep staat in voor het installeren en depanneren van de verschillende installaties. Vrije tijd Filiep is sportief en doet aan lopen en fietsen. Hij trekt er geregeld met de wielertoeristen van WTC Mwoslé op uit. De wielermicrobe kreeg hij te pakken tijdens ritten met CTS Slypskapelle.