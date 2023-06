Filiep en Martine nemen op 30 juni afscheid van krantenwinkel Joli: “En daarna gaan we op reis. Voor minstens drie maanden”

“We zullen onze schade inhalen, want als uitbaters van een krantenwinkel konden we alleen maar eens in een verlengd weekend op uitstap.” Filiep Masselin en Martine Veys staan op vrijdag 30 juni voor de laatste keer in hun krantenwinkel Joli, in de Gravinnestraat 5 in Ingelmunster. Vanaf zaterdag 1 juli zijn ze met pensioen en gaan ze veel reizen. “We zullen tijd tekortkomen.”

Filiep en Martine werkten allebei al 20 jaar voor een baas, toen ze besloten een andere uitdaging aan te gaan. “We waren een jaar of 40. We zaten samen iets te eten en stelden ons de vraag: wat gaan we doen? Allebei hetzelfde werk verder blijven doen tot aan ons pensioen of samen met iets anders beginnen? We waren er heel vlug uit, want toen we voor een baas werkten, deden we allebei veel uren en waren we nooit thuis.”

Op 1 september 2001 begonnen Filiep en Martine aan een nieuwe uitdaging in hun leven. Ze ruilden Roeselare voor Ingelmunster, waar ze in de Weststraat 3 de krantenwinkel Joli gingen openhouden, in opvolging van Rudy en Anita.

Altijd iemand thuis

In het begin kenden ze niets van het runnen van een krantenwinkel, zeggen ze. “We moesten ook geen slagerij of bakkerij overnemen, want ook daarvan kenden we niets. De tante van Martine hield in die tijd wel een krantenwinkel Lectuur in Roeselare open. Dat vonden we een goede job. Uiteindelijk verzeilden we in Ingelmunster, waar we toen niemand kenden, met uitzondering van rallyvrienden van het Mandescircuit (Filiep is geen onbekende in rallymiddens. Hij is ook al zo’n 45 jaar rallyreporter voor De Krant van West-Vlaanderen, red.). Martine en ik verdeelden de taken als volgt: ik deed ‘s morgens de krantenronde en in de namiddag de winkel, zij deed in de voormiddag de winkel en in de namiddag de boekhouding.”

“Toen we met de krantenwinkel begonnen, was één positief iets alvast dat er altijd iemand thuis was voor de kinderen”, zegt Filiep. “We hadden ook geen problemen meer om de kinderen op te halen van school wanneer die om 15.30 uur al gedaan was. Ook tijdens de vakanties was er altijd iemand thuis.”

Filiep (nu 62) en Martine (nu 60) hadden toen een jonge zoon en een nog jongere dochter: Olivier is nu 29 en woont met zijn partner Seline in Rumbeke, Elise is nu 23 en woont nog thuis, maar heeft een vriend, Lukas De Backere uit de Izegemstraat.

Laatste bedeling

Op vrijdagmorgen 30 juni steekt Filiep een laatste keer de kranten in de brievenbussen in Ingelmunster – daarna is dat werk voor zijn opvolger Wout Uyttenhove. Vroeger stond Filiep daarvoor om 2.30 uur op, nu ‘maar’ om 3 uur omdat Het Laatste Nieuws wat later wordt geleverd. Hij staat klaar, de auto staat klaar, hij weet hoeveel kranten hij moet ronddragen.

“Dat is bijna nooit een probleem geweest. Het gebeurde weleens dat ik de kranten wat later kreeg, doordat er de verdeler vertraging had door een ongeval of slecht weer onderweg. En dan kon ik natuurlijk het door onze klanten gewenste tijdstip niet halen – de ene vraagt de krant tegen vijf uur, de andere tegen zes uur, omdat ze dan naar het werk vertrekken.”

“Ik heb ooit een brand ontdekt tijdens mijn ronde. En ik was weleens als eerste ter plaatse bij ongevallen”

“Kijk, op zich is in een winkel werken niet lastig, maar je moet wel veel uren doen. Ik ben vroeg op, kom rond acht uur terug van mijn ronde en daarna leg ik mij nog een tweetal uren te slapen. De ene dag is mijn ronde groter dan de andere dag. Op maandag en woensdag draag ik alleen kranten rond. Op dinsdag zijn ook de boekjes mee, zoals Dag Allemaal. Op donderdag is het Libelle, en op vrijdag bezorg ik ook nog veel Weekboden. Gelukkig veranderen de mensen niet iedere dag van krant”, lacht Filiep.

En een mens maakt bovendien al eens iets mee, op zo’n krantenronde: “Zo heb ik ooit een brand ontdekt, in de Beukendreef. Ik deed de deur open, er was rook en dus belde ik direct naar de brandweer. Tijdens de week valt het mee qua verkeer in de nachtelijke uren, maar op zaterdagmorgen is het al drukker, en dan moet je heel alert zijn op de baan. Ik ben ook al enkele keren als eerste ter plaatse gearriveerd bij ongevallen.”

Niet wachten

Op 1 oktober 2019 verhuisden Filiep en Martine met hun krantenzaak naar de Gravinnestraat 5. Ze dachten ook al aan hun toekomst, want ze gingen in een appartement om de hoek wonen, in de Bruggestraat. Die toekomst begint dus op zaterdag 1 juli. Waarmee zal het echtpaar nu zijn tijd opvullen? “Ik kan gemakkelijk dit blad omdraaien en zal het niet missen”, zegt Filiep. En Martine houdt van lezen en ze hebben een eerste kleinkind, Lewis.

“We zullen tijd tekortkomen. We gaan veel uitstappen en reizen doen. We zullen niet wachten tot we zeventig zijn om naar Spanje of Frankrijk te gaan. Ik ben een planner, stippel alles van tevoren grondig uit. Als we nu de eerste keer vertrekken, dan zijn we minstens drie maanden weg. Al mijn rallyvrienden zijn met pensioen. Iedere keer vragen ze om af te komen. Ze weten dat we nu tijd hebben en dus trekken we daar naartoe. Mijn beste vriend woont in Spanje. Een andere vriend woont op een zeilboot in Nice. Ook daar trekken we naartoe. Van zodra we terug zijn, gaan we voor een hele periode naar onze vrienden in Engeland.”

“We zullen onze schade inhalen, want als uitbaters van een krantenwinkel konden we alleen maar eens in een verlengd weekend op uitstap gaan. Vroeger stopte De Weekbode twee weken en konden we dan eens weg. Nu doen ze dat niet meer en moesten we dus wel méér openblijven, want ook de Lotto blijft doorgaan, en de mensen blijven sigaretten roken. Dat is nu allemaal voorbij, en vanaf nu maken we dus alleen nog reizen van een paar weken”, besluit Filiep met de glimlach.