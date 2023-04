Fikse polemiek over hoogbouw aan de rand van werelderfgoedstad Brugge

“UNESCO is ongerust over de bescherming van het werelderfgoed in Brugge. De hoogbouwplannen voor de stationsomgeving, de Site Lanssens en het Kaaidistrict worden met argusogen bekeken.” Dat meldt het Brugs Erfgoedforum. Urbanisatieschepen Franky Demon reageert furieus: “Brugge wordt ten onrechte in een negatief daglicht gesteld.”

In een brief gericht aan de Belgische Ambassadeur wordt het Agentschap Onroerend Erfgoed uitgenodigd voor een gesprek in het Hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs.

Ongerust

“Het Werelderfgoedcentrum is immers zeer ongerust over de bescherming van de ‘uitzonderlijke universele waarde’ van het werelderfgoed in Brugge”, zeggen Bruggelingen Andries van den Abeele en Hubert Van Belle, die deel uitmaken van verschillende Brugse erfgoedverenigingen.

Zij beweren en hekelen dat het Werelderfgoedcentrum niet vooraf geïnformeerd werd over belangrijke projecten die de erfgoedwaarde van het historisch stadscentrum konden aantasten: “Dit gaat in tegen de voorwaarden die aanvaard werden bij de erkenning door de UNESCO van Brugge als Werelderfgoedstad.”

Erkenning in gevaar

Er wordt in de brief onder andere informatie gevraagd over de hoogbouwplannen in de stationsomgeving, de site Lansens en het Kaaidistrict. “Het Werelderfgoedcentrum vraagt ook inzage in de tekst over de ‘Visie op hoger bouwen in en rond Brugge’. Het Stadsbestuur wil hoogbouw tot 50 m toelaten.”

Volgens Andries van den Abeele en Hubert Van Belle zal hierdoor het zicht vanuit het Brugs stadscentrum op de omgeving en van de rand op de stad nog meer geschonden worden: “Brugge brengt zijn erkenning als werelderfgoedstad ernstig in gevaar.”

Ruimte Brugge

De brief van UNESCO geeft gehoor aan de kritiek die het Brugse Erfgoedforum heeft op het ontwerp ‘Beleidpslan Ruimte Brugge’, dat schepen Franky Demon eind maart aan de Brugse gemeenteraad voorgelegd heeft. Hierin staat onder meer dat er slechts op drie plekken in Brugge nog hoogbouw toegelaten wordt: de stationsomgeving, het Kaaidistrict en Zeebrugge.

Urbanisatieschepen Franky Demon noemt de kritiek van het Brugse Erfgoedforum misleidend: “Stad Brugge werkt al jaren nauw samen met het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed voor een goed beheer van het driedubbel werelderfgoed: het Begijnhof, het Belfort en het volledig historisch centrum.”µ

Hoogbouwvisie

“Sinds vorig jaar is er een intensievere communicatie met het Werelderfgoedcentrum van Unesco in Parijs over diverse actuele dossiers waarover het stadsbestuur actief en transparant communiceert. Dat gaat onder meer over de bouw van BRUSK, de visie op hoger bouwen, het stadsvernieuwingsproject ‘Kaaidistrict’ en het project ‘Site Lanssens’.

Volgens de schepen hebben Stad Brugge en het agentschap in 2022 zelf aan het Werelderfgoedcentrum gevraagd om naar Brugge te komen om de dossiers ter plaatse te bespreken: “De hoogbouwvisie werd vertaald en vorig jaar bezorgd aan Parijs met de expliciete vraag om hierover in overleg te treden vooraleer de Stad een definitieve beslissing neemt.”

“De laatste stand van zaken is dat er in de lente een overleg is in Parijs om verduidelijking te geven bij alle lopende dossiers. Dat is iets helemaal anders dan een visitatiecommissie om te controleren wat er misloopt of op het matje geroepen worden en zicht moeten verantwoorden.”

Afspraken

“Het is dus niet correct dat het Werelderfgoedcentrum niet op de hoogte is over de hoogbouwvisie en hoogbouwplannen voor projecten in Brugge”, benadrukt Franky Demon. “Het Werelderfgoedcentrum is geïnformeerd over alle actuele projecten die een impact kunnen hebben op de erfgoedwaarde van de binnenstad. Het Stadsbestuur en het agentschap volgen de afspraken met het Werelderfgoedcentrum nauwgezet op.”

“Het is niet de eerste keer dat Brugge bewust in een negatief daglicht gesteld wordt. De verwijten die betrokkenen schreven aan het adres van Stad Brugge zijn echt een brug te ver. Het is perfect mogelijk dat betrokkenen een andere visie hebben dan de beleidsvisie maar het is onterecht hierover actief en aanhoudend onwaarheden te verspreiden.”

Onjuiste communicatie

“Deze onjuiste communicatie is bijzonder jammer want de stad levert ontzettend veel inspanningen. Er is ingezet op de versterking van de betrokken stadsdiensten. Er werd een dossier ingediend om erkend te worden als onroerenderfgoedgemeente. Daarmee willen we bewust aantonen dat de lat en ambities nóg hoger leggen.”

“Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in de restauratie van particuliere woningen, kerken en diverse publieke gebouwen zoals het Gruuthusepaleis, het Conservatorium, het Magdalenapassantenhuis en de plannen voor een grondige restauratie van het begijnhof en het belfort met hallen zijn al ver gevorderd. Er werd een RUP ‘Stadslandschap’ gemaakt om de binnenstad extra bescherming te bieden”, aldus Franky Demon.

Lees ook: het beleidsplan Ruimte Brugge en Woontoren op site Lansens