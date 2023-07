Figuranten gezocht voor Perelaarommegang in Klerken

Op zondag 6 augustus om 15 uur zal voor het eerst na 25 jaar de Perelaarommegang opnieuw door de straten van Klerken trekken. Voor het zover is, is het comité nog op zoek naar een 50-tal figuranten, waarbij zowel kinderen als volwassenen van harte welkom zijn.

Er zijn verschillende wagens waar men bij kan lopen of op de wagen kan stappen of dansen, en er kunnen ook peren uitgedeeld worden aan de toeschouwers. De organisatie zorgt zelf voor de kleding.

“Eindelijk”, zucht initiatiefnemer Niels Deceuninck. “De stoet kan weer uitgaan, drie jaar wachten we er al op. De coronacrisis was ook hier de grote spelbreker. Gelukkig gaven we niet op. We werkten waar we konden toch door om de wagens te maken, voor kledij te zorgen en dergelijke meer. Terwijl de meeste stoeten en parades ermee ophouden, willen wij net starten met het opnieuw organiseren van de destijds tot heinde en ver bekende Perelaarommegang. We hopen op voldoende figuranten om er een mooie parade van te maken en natuurlijk hopen we ook dat de weergoden ons goed gezind zijn. Het is met grote dankbaarheid naar allen die in ons bleven geloven, naar allen die sponsorden en zich bleven inzetten op welke manier dan ook dat we nu de Perelaarommegang kunnen laten doorgaan.”

“Dankbaar voor iedereen die in ons bleef geloven”

“De dag zelf zal bellenman van Merkem Rik Clarysse samen met enkele collega’s iedereen wekken, de opening wordt verzorgd door Kunst en Vermaak van Klerken en dan volgt de stoet met dans, reuzen, muziek, de reuzenperen en als prachtig slotstuk: de peer met de perelaarprinses Nele Spinnewyn en haar eredames: eerste eredame Julie Prinsier, tweede eredame Hannelore Dezwarte en Sarah Debaillie, terwijl Reus Jan van hoog boven ons erop toeziet dat alles vlot verloopt. Het wordt een namiddag vol folklore waarin de geschiedenis van Klerken wordt uitgebeeld.”

Straten afgesloten

Ter gelegenheid van de stoet zullen enkele straten voor het verkeer worden afgesloten. De stoet verzamelt in de Klerkenstraat, die vanaf ongeveer 13 uur zal worden afgesloten. Vanaf 14 uur worden volgende straten afgesloten: Smissestraat, Jos Janssenstraat, Stokstraat, Dorpsstraat en de Predikboomstraat.

Voor alle inlichtingen en wie als figurant wil deelnemen, kan hiervoor contact opnemen via 0494 39 97 62 of op de Facebookpagina Perelaarommegangstoet Klerken. “Ik zou zeggen: kom mee een handje toesteken en voor wie dat niet lukt: kom genieten van een namiddag vol verhalen uit Klerken.”