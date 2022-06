Fifty-One en basisscholen Knokke-Heist halen 1.500.000 dopjes op voor het goede doel

Serviceclub Fifty-One Knokke-Heist organiseerde samen met alle basisscholen van Knokke-Heist een dopjesactie. Het afsluitmoment vond plaats tijdens Kaboem in Scharpoord. Op 14 locaties in Knokke-Heist spaarden in totaal 2.200 kinderen maar liefst anderhalf miljoen dopjes voor Vrienden der Blinden in Koksijde.

Met de opbrengst van deze dopjes, die trouwens volledig gerecycleerd worden, zorgt Vrienden der Blinden voor de opleiding van assistentie- en blindgeleide honden. De kinderen konden aan den lijve ondervinden hoe om te gaan met een visuele beperking.

Positief omgaan met milieu

“Het is dan ook in het belang van het milieu dat serviceclub Fifty-One kan helpen door een deeltje van het overtollige plastic te recycleren en te besteden aan een nuttig doel”, aldus voorzitter Peter Coppens. “De kinderen leren door deze actie op een positieve manier om te gaan met het milieu. We leren ze ook dat we door een simpele inzamelactie mensen kunnen helpen die ‘anders’ zijn en nood hebben aan ondersteuning. Hun inspanningen helpen andere mensen vooruit! Een goede levensles.”

“Het resultaat is verbluffend : 4.500 kg dopjes of 20 bigbags van 75.000 dopjes of in totaal 1.500.000 dopjes verzameld”

“In januari 2019 startten we met de dopjesactie van Fifty-One Knokke-Heist samen met alle basisscholen van Knokke-Heist. Het resultaat is verbluffend: 4.500 kg dopjes of 20 bigbags van 75.000 dopjes of in totaal 1.500.000 dopjes verzameld. Alles voor de Vrienden der Blinden in Koksijde die met de verkoop van deze dopjes financiering krijgen voor opleiding van assistentie- en blindgeleidehonden.”

In aanwezigheid van burgemeester Piet De Groote en schepen van Jeugd Annie Vandenbussche overhandigde serviceclub Fifty-One aan elke school een boekenbon ter waarde van 151 of 51 euro.

Extra wedstrijd

De kinderen die een ingekleurde tekening binnenbrachten, konden nog deelnemen aan een extra wedstrijd. De winnaar kreeg ook nog een boekenbon van 51 euro.

De gemeente Knokke-Heist zorgde voor de logistieke ondersteuning. Het is de bedoeling dat de actie nu verder loopt en vanaf september werken alle scholen opnieuw samen met Vrienden der Blinden Koksijde om verder te sparen.