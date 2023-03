Fifty-One Club steunt De Netzak met cheque van 2.251 euro

Serviceclub Fifty-One Club Westkust schonk een cheque van 2.251 euro aan vzw De Netzak in Veurne. Deze serviceclub maakt deel uit van Fifty-One International, de eerste serviceclub die werd opgericht op het Europese vasteland in 1966, en die zich internationaal wil profileren. Fifty-One Club Weskust houdt de doelstellingen van de stichters altijd voor ogen: vriendschap, respect en verdraagzaamheid bevorderen, elkaar beter begrijpen door een betere verstandhouding. Om dat wederzijds begrip te ontwikkelen begeleiden en ondersteunen de clubleden diverse initiatieven die zij ook dikwijls koppelen aan een goed doel, en/of aan projecten waarvoor ze zich persoonlijk inzetten ten dienste van de gemeenschap. In de sociale winkel van De Netzak kunnen kwetsbare mensen en gezinnen al jaar en dag terecht voor kleding, voeding, speelgoed, klein huishoudelijk materiaal… “Met deze schenking kunnen we een mooie voorraad voedsel aankopen”, zegt een dankbare Bart Verhamme, voorzitter van de Netzak. (MVO)