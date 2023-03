Fifty-One Club Ieper sponsort het Poperingse Nestproject

De Fifty-One Club Ieper schenkt 1.500 euro als steun aan het Poperingse Nestproject. Het bedrag wordt op 31 maart verdubbeld door de JEZ!actie.

Het project Nesten biedt sociaal-emotionele zorg in Poperingse scholen en organisaties als IBO Hopsakee, het Buurthuis en het internaat van de Keiwijzer (lager en kleuter). “Nesten ondersteunt zo de Poperingse leerkrachten/opvoeders en kinderen. Nesten is werken aan groepsverbondenheid aan de hand van speelse (bewegings)oefeningen. Leerkrachten, opvoeders en kinderen oefenen vaardigheden waarbij rust ervaren wordt, waarbij gesprekstechnieken geoefend worden, en zoveel meer”, zegt Trui Baes. In veel Poperingse lagere scholen, de buitenschoolse opvang en het Buurthuis is ze coach voor het project Nesten.

JEZ

“Na dit schooljaar, waarin stad Poperinge het project ondersteunde, willen de netoverschrijdende organisaties verder nesten met de Poperingse kinderen en dat kan alleen met jullie steun. Het ingezamelde bedrag voor 31 maart wordt door de JEZ!actie verdubbeld. JEZ! is de vernieuwde Rode Neuzenactie”, left Trui uit.

“De Fifty-One Club Ieper is al een trouwe partner van in het begin van ons project. Zo ondersteunden ze het project vooral met middelen om nestmateriaal voor de kinderen te kopen. De serviceclub heeft een groot hart voor kinderen en vooral de kinderen die minder kansen krijgen. Ze geloven dat nesten preventief en vernieuwend werkt. Op die manier investeren ze in de toekomst. Deze keer gaat hun sponsorbedrag naar de JEZ! actie. Zo wordt 1.500 euro een bedrag van 3.000 euro voor de pot van Nesten. De nestwerking is hen heel dankbaar.”

Het project Nesten steunen kan hier. “Je kan financieel steunen of zelf een actie op zetten. Elke euro wordt er twee. Op de Facebookpagina Nesten in Poperinge kan je de dagelijkse werking volgen.