Fifi Luengila verkoopt oliebollen en wafels

Lukken, wafels en oliebollen horen traditioneel bij de eindejaarsfeesten. Dit jaar hoef je ze niet zelf te bakken, maar kan je ze bestellen bij Fifi Luengila. Meteen steun je er ook de vzw Mvukisi mee, een vzw die ruim 15 jaar begon met de bouw van een school in Matadi in Congo.

Ondertussen is het 16 jaar geleden dat de vzw Mvukisi boven de doopvont werd gehouden. De vzw bouwde, en ondersteunt nog steeds een school in Matadi in Congo en is het levenswerk van Fifi Luengila, die sinds 1989 in België woont en getrouwd is met Roger Pollet.

“Ondertussen telt de school 117 kinderen. Dit jaar kon ik ook mijn droom, een eerste middelbaar, realiseren”, gaat Fifi verder. “Daarvoor hebben we echter nog banken, computertafels, naaimachines en tafels nodig. Helaas kost het verschepen van materialen veel geld. Dankzij heel wat gulle giften proberen we het geld bijeen te krijgen. Ook het gemeentebestuur van Kortemark schenkt elk jaar 400 euro. “

“Dit jaar verkoop ik een maand lang bij mij thuis suikerwafels en oliebollen”, lacht Fifi, die deze bakt volgens het familierecept. “Mijn moeder verkocht ze destijds al ten voordele van de school waar ze les gaf. Vijf oliebollen of wafels kosten 5 euro, 11 stuks kosten 10 euro, 16 kost kosten 15 euro en 21 oliebollen 20 euro.”

“Ze zijn bij mij thuis te verkrijgen in de Koutermolenstraat 119 op vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 13 tot 16 uur, maar omdat het deeg klaarmaken tijd vraagt, vraag ik om zoveel mogelijk vooraf te bestellen én te betalen, zodat ik zicht heb op de hoeveelheden”, besluit Fifi.

