Fietszone in Torhout wordt verruimd met stukje Keibergstraat

De fietsstraat in de Sint-Jozefstraat in Torhout wordt verruimd tot een grotere fietszone. Het stukje van de Keibergstraat vanaf het zogenoemde IJzeren Viaduct tot aan de oversteekplaats ter hoogte van de VLTI-serres komt erbij. Voorts wordt de vernieuwde stadskern een winkelerf met maximum nog 20 kilometer per uur voor gemotoriseerd verkeer.

De gemeenteraad keurde de ingrepen maandagavond goed, maar onafhankelijk raadslid Koen Sap stemde tegen de fietszone van de Sint-Jozef- en de Keibergstraat. Hij vindt die maatregel zinloos en vreest een nog grotere overbelasting van de nabije Hugo Verriestlaan en Brildam.

Winkelerf in vernieuwde stadskern

De fietszone van de Sint-Jozefstraat zal straks lopen vanaf de rotonde aan de Bruggestraat via het kruispunt met de Hugo Verriestlaan tot aan de fietsoversteekplaats in de Keibergstraat. In die zone mogen de fietsers de volledige rijstrook innemen, is het verboden hen met voertuigen in te halen en wordt de snelheid beperkt tot maximum 30 kilometer per uur.

De nieuwe verkaveling ‘s Heerensveld nabij het kasteeldomein d’Aertrycke in Wijnendale wordt woonerf en de stadskern met de Zwanestraat, de Markt en de Zuidstraat winkelerf. Dat houdt in dat voetgangers de volle breedte van de weg mogen gebruiken, de snelheid beperkt wordt tot 20 kilometer per uur en parkeren verboden is, behalve op de gemarkeerde of met verkeersborden aangegeven parkeervakken.

In de Beerstraat en op de parking de Gheldere voorziet de stad een fietsparking. Er zijn op die twee plaatsen nieuwe, stevige fietsstallingen voorzien.

Raadslid Koen Sap tegen uitbreiding fietszone

Onafhankelijk raadslid Koen Sap had kritiek op de uitbreiding van de fietszone aan de Sint-Jozefstraat. Hij keurde het punt niet goed. “De bedoeling van het inrichten van een fietszone is het creëren van autoluwe straten”, zei hij. “Een belangrijk facet daarbij is de verkeersintensiteit van de oorspronkelijke toestand. Wanneer te veel wagens gebruikmaken van de weg is een fietsstraat niet meer veilig en valt ze af te raden. Door de stadskernvernieuwing wordt net méér gemotoriseerd verkeer via de Brildam en de Hugo Verriestlaan naar de fietszone van de Sint-Jozefstraat geleid. De nabijheid van de scholen is geen argument voor een ruimere fietszone, want vóór de start en na het einde van de lessen zie je meer fietsers via het trottoir de auto’s inhalen, dan dat er wagens fietsers voorbijsteken. Dan is er quasi altijd file.”