Fietsvrienden en familie van overleden Philip (56) organiseren benefiet voor Kom op tegen Kanker: “In mei fietsen we samen 1.000 kilometer als eerbetoon”

Begin maart overleed Philip Lapeirre na een lange strijd tegen darmkanker. De 56-jarige Oostrozebekenaar maakte deel uit van fietsclub BBB, zijn wielervrienden organiseren samen met de familie komende zaterdag een benefiet om geld in te zamelen voor het goede doel. Met de opbrengst willen ze eind mei met twee teams deelnemen aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. “Philip was de lijm van onze bende, immer goedlachs en altijd positief.”

Philip Lapeirre (56) stampte in 2008 samen met zijn echtgenote Tine Vandaele textielbedrijf L&V Fashion uit de grond in Ingelmunster. Naast een gedreven ondernemer was hij ook in zijn vrije tijd bij diverse activiteiten betrokken. Hij trok er vooral graag op uit met de fietsvrienden van BBB – Bike, Beer, Bed. “Ieder jaar gingen we eind juni op vierdaagse”, zegt Steven Vermeersch (48), een van Philip’s beste vrienden.

“We hebben onder meer al de Italiaanse Stelvio en de Mont Ventoux beklommen. Deze zomer vond onze tiende editie plaats in Chamonix, een streek waar Philip dol op was. We hadden gehoopt dat hij het nog kon meemaken, maar het heeft helaas niet mogen zijn.” Lapeirre verloor op 4 maart dit jaar de strijd tegen darmkanker.

Olsan deure doen

Fietsen maakte een groot deel uit van zijn leven. “Ook tijdens zijn ziekte”, vertelt dochter Line (29). “Het was een soort graadmeter. Tijdens een tocht merkte hij hoe goed hij zich voelde. Na een tijd kocht hij een elektrische fiets, dat was een moeilijke keuze maar het maakte hem wel erg gelukkig. Hij kon zijn maten zo op sleeptouw nemen.”

Philip werd ziek in januari 2018. “Een jaar later dachten we als familie ‘pa is op zijn eentje een zware berg aan het beklimmen’. We vonden dat we dat ook moesten doen. Met ons gezin en een groot deel van de familie reden we in juli 2019 de Mont Ventoux op. Met eigen truitjes met het levensmotto van onze vader op: ‘Olsan deure doen’.”

In juni, enkele maanden na het overlijden, organiseerde BBB een fietstocht ter nagedachtenis van hun kameraad. In totaal fietsten zo’n 60 vrienden en familieleden mee. “Het was een mooi eerbetoon een week voor onze traditionele vierdaagse”, zegt Steven. “Philip speelde namelijk een bijzonder grote rol binnen onze fietsclub. Hij was de lijm van de groep. Philip was immer goedlachs en altijd positief. Met hier en daar een kwinkslag wist hij een optimale sfeer te creëren. Plezier maken stond centraal.”

Volle bus

Op zaterdagavond vindt er een benefiet plaats om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. “We hebben besloten om met deel te nemen aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Maar om een ploeg in te schrijven moet je 5.500 euro inzamelen. Philip’s vrouw Tine verkocht zijn elektrische fiets en bracht zo al 4.000 euro in het laatje. Dat gaf de aanzet om een comedy night te organiseren. Met de opbrengst ervan willen we twee teams inschrijven.” Tijdens het Hemelvaartweekend zullen Tine, Line, twee vriendinnen en enkele fietsvrienden van BBB deelnemen aan het event. “Op de slotdag leggen we een grote bus in naar Mechelen”, aldus Steven.

De benefietavond waarop Karel Declercq, vader van profrenners Tim en Benjamin, een voorstelling komt geven, is volledig uitverkocht. “Het was hartverwarmend om te zien hoe snel men kaarten kocht”, zegt Line. “Pa brengt nog steeds mensen samen. Hij zou erg ontroerd zijn door deze mooie actie.”