Fietsveilige verbinding in Moerbrugge officieel geopend

Vrijdag werden in Moerbrugge de veilige verbinding en de vernieuwde Moerbrugsestraat officieel geopend. De werken vormen, na de aanleg van de nieuwe spoorwegbrug en het vernieuwen van de Stationsstraat, de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp.

Moerbrugge had de laatste jaren al heel wat wegeniswerken te verwerken gekregen, maar daar is nu een einde aan gekomen. Afgescheiden fietspaden, een veilige trage weg die de verschillende afdelingen van Vrije Basisschool De Vaart met elkaar verbindt, een vernieuwde rotonde die veiliger is voor fietsers en voetgangers, een heraangelegd kruispunt aan de Rivierstraat met voorsorteerstrook en een volledig nieuw wegdek in asfalt. Daarmee is de Moerbrugsestraat ingrijpend vernieuwd. De gemeente investeerde 1 miljoen euro om de belangrijke verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp veiliger en comfortabeler te maken. Tegelijkertijd werd samen met de provincie West-Vlaanderen, in het kader van het Fietsfonds, gewerkt aan de verbinding van de fietssnelweg F6 aan weerszijden van de brug. Fietsers en voetgangers steken nu de rotonde in twee richtingen over op een centrale plaats, wat veel veiliger is. De provincie West-Vlaanderen investeerde 130.000 euro in dit project, 59.000 euro daarvan werd betaald door de Vlaamse overheid via het Fietsfonds.

Werken aan de brug

Tijdens de werken van de gemeente en de provincie voerde De Vlaamse Waterweg nv structurele onderhoudswerken uit aan de kanaalbrug. De brug werd volledig gezandstraald en geschilderd. Er gebeurden enkele noodzakelijke, technische ingrepen en het oude wegdek werd vervangen door een nieuw wegdek met fietssuggestiestroken. De Vlaamse Waterweg nv investeerde 750.000 euro, waarvan 450.000 euro uit relancemiddelen voor de realisatie van fietsinvesteringen. (GST)