Fietsster komt zwaar ten val op mazoutspoor

Donderdagmorgen rond half twaalf kwam een fietsster met haar bakfiets zwaar ten val in de Generaal Lemanlaan in Brugge.

De dame die van de ring (buiten Gentpoortvest) kwam en de Generaal Lemanlaan wilde opdraaien ging met haar bakfiets zwaar onderuit op een oliespoor. Ze werd met licht verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De weg lag ter hoogte van het kruispunt spekglad door een olie- en/of mazoutspoor. De brandweer kwam ter plaatse om met detergenten de weg te reinigen. Al die tijd was het kruispunt afgesloten en diende iedereen de omleiding te volgen. Van waar of van wie het mazoutspoor afkomstig is, is momenteel nog niet duidelijk, maar de vervuiler zal ongetwijfeld opgespoord worden.