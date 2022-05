Fietsroute van De Verdwenen Zwinhavens brengt ‘De middeleeuwen op je bord’

Lekkerbekken kunnen de komende maanden langs de fietsroute van De Verdwenen Zwinhavens en in de ruime zwinstreek nu ook letterlijk proeven van de middeleeuwen. Dertig toeristische ondernemers bieden hedendaagse creaties aan die gebaseerd zijn op ingrediënten en producten uit die periode. Of wat dacht u van citroensorbet met paradijskorrel?

De fietsroute, met bijhorende expo in het Zwin, langs De Verdwenen Zwinhavens die in juli 2021 werd gelanceerd was en is nog steeds een bijzonder groot succes. Op een vijftal plaatsen in de Zwinstreek staan nog steeds virtual reality-kijkers opgesteld die nooit eerder getoonde beelden laten zien van de middeleeuwen, gebaseerd op innovatief archeologisch onderzoek van de universiteit van Gent. Aan dat project wordt nu een vervolg gebreid, met name ‘De middeleeuwen op je bord’.

“De vakgroep archeologie van de Universiteit Gent neemt al jaren de middeleeuwse zwinhavens onder de loep. Uit de opgravingen en na het uitpluizen van oude toltarieven, kwamen verrassende resultaten naar boven over de middeleeuwse ingrediënten, eetgewoonten en bereidingswijzen”, zegt foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh, die een duik nam in de overvolle voorraadkast van het middeleeuwse zwin.

Grensoverschrijdend project

Samen met de Nederlandse gastronoom ging hij aan de slag om in samenwerking met lokale ondernemers nieuwe producten, hapjes en dranken te ontwikkelen op basis van die middeleeuwse ontdekkingen. Het resultaat, dat dinsdagmiddag werd voorgesteld in de tuinen van het historische Sint-Janshospitaal in Damme, is een grensoverschrijdend project dat de smaken van de middeleeuwen serveert.

Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met ‘makevis’, een oude benaming voor makreel waarvan de sporen teruggaan tot in 1167, die in een cocktail wordt verwerkt. Ook de paradijskorrel, een bijzonder pittige voorloper van de bekende peperkorrel, wordt in heel wat van de ‘nieuwe middeleeuwse bereidingen’ verwerkt die te proeven waren tijdens de presentatie in Damme. Zoals bijvoorbeeld in de citroensorbet met paradijskorrel. Ook de gepekelde citroenen en broden met biergist zijn echte lekkernijen.

Op en langs de fietsroute pakken een dertigtal producenten en horecazaken vanaf 1 juni uit met dit middeleeuws lekkers.’De middeleeuwen op je bord is een project van Westtoer, De Vlaamse overheid, de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland en de gemeenten/steden Brugge, Damme, Knokke-Heist en Sluis.