Fietsparcours gekoppeld aan opgeviste bebloemingswedstrijd: Dertig Gistelse tuinen in de kijker

Voor het eerst in jaren pakt Gistel weer uit met een bebloemingswedstrijd. Nieuw is dat iedereen nu ook een fietstocht kan afleggen langs alle genomineerden. “Tuinen in de kijker zetten is voor verschillende redenen belangrijk”, merken deelnemers Francky Braems en Nadine Clybouw op.

Hartje zomer zoeken veel mensen verkoeling en vertier in hun tuin. Inspiratie op doen, kan in een gespecialiseerd tuincentrum of door een kijkje te nemen in enkele van de mooiste Gistelse tuinen. “Omdat het opsmukken en verfraaien van het Gistelse straatbeeld belangrijk is, pikken we de draad van de voorheen afgeschafte bebloemingswedstrijd weer op”, zegt bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA).

Fietsroute

“De wedstrijd werd de laatste keer georganiseerd in 2013. Kandidaten konden zich aanmelden tot en met 20 mei, met een dertigtal ingeschreven Gistelnaars als gevolg. Nieuw is dat er een uitgestippelde fietsroute gekoppeld is aan deze wedstrijd. Langs deze route kun je de deelnemende tuinen bewonderen”, zegt de schepen. De route kun je op de website van Gistel in pdf downloaden. De deelnemende tuinen kun je herkennen aan het bordje.

De wedstrijd laat iedereen toe inspiratie en ideeën op te doen

“De tuinen werden ingedeeld in vier categorieën: geveltuintjes, kleine voortuinen tot 75 vierkante meter, grote voortuinen vanaf 75 vierkante meter en natuurlijke tuinen. Bij deelname aan het fietsparcours kan je ook jouw favoriete tuin nomineren via een invulformulier op de website van de stad. Of deel een foto van jouw favoriete tuin met #bebloeming8470 op de sociale media en laat iedereen zo meegenieten”, benadrukt Aernoudt nog. Niet alle tuinen zijn zomaar toegankelijk. Een vijfde categorie ‘bedrijven’, waar landbouw onder valt, is niet zichtbaar vanaf de straatkant en werd niet opgenomen in het fietsparcours. Een professionele jury selecteert de beste tuin per categorie.

“Een eerste jurering vond plaats op 20 juli. In september komt de jury nog eens langs. En later in het najaar wordt een feestelijke proclamatie georganiseerd.”

Francky Braems en Nadine Clybouw uit de Paardenbloemstraat nemen samen met een dertigtal andere tuinliefhebbers deel. “We zijn blij dat de bebloemingswedstrijd opnieuw in het leven werd geroepen, om verschillende redenen. Veel groen in de stad haalt de omgevingstemperatuur naar beneden, wat belangrijk is voor ons klimaat. Verder laat het iedereen toe om inspiratie en ideeën op te doen. Zo hebben wij een boomgaard van appelen, peren en pruimen, en Japanse esdoorn zichtbaar vanaf de straatkant. Van sommige planten kan je ziet dat je lang geen grote oppervlakte nodig hebt om ze te laten gedijen. Dat kan interessant zijn voor mensen met een kleinere stadstuin, bijvoorbeeld. Ook wij zullen de route met de fiets afwerken en laten ons inspireren. Het leuke aan tuinen is ook dat het steeds een komen en gaan van groen is.”

“Door de coronapandemie was het niet mogelijk de wedstrijd in 2020 en 2021 te organiseren. Eindelijk is het zover. We krijgen veel respons, wat aangeeft dat velen de mooiste tuinen van Gistel wil ontdekken”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). Je vindt de deelnemende tuinen van Gistel, Snaaskerke, Zevekote en Moere via www.gistel.be. (TVA)