Fietspad tussen Torhout en Kortemark vereist aankoop van grondstroken

Vorig jaar hebben de provincie West-Vlaanderen en de gemeentebesturen van Kortemark en Torhout beslist om tussen de twee genoemde gemeenten een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen, startend vanaf de Kruiskensstraat. De Torhoutse gemeenteraad keurde maandagavond de aankoop van grondstroken goed om het fietspad voldoende breed te kunnen maken.

Het is de bedoeling om tegelijkertijd de bestaande openbare verlichting te vervangen door ledverlichting en de nutsleidingen ondergronds te brengen. De verlichting zal zowel dienst doen voor de rijweg als voor het fietspad.

Aankoop grondprijzen sterk verschillend per verkoper

Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad zal 2,50 meter breed worden. Ook de rijweg wordt volledig gerenoveerd. Tussen de rijweg en het fietspad zal er zich een groene veiligheidsstrook van twee meter breedte bevinden. Om dit alles mogelijk te maken, dienden er 110 bomen gerooid te worden. Na de werkzaamheden zullen er ter compensatie in de directe omgeving minstens evenveel nieuwe bomen aangeplant worden.

Onafhankelijk raadslid Koen Sap begreep de grote verschillen in aankoopprijs van de grondstroken niet. “Een van de verkopers bekomt een prijs op basis van 410.000 euro per hectare, daar waar de andere twee maar betaald worden op basis van respectievelijk 135.000 en 125.000 euro per hectare”, zei hij. “Bovendien is dat hoger dan de schattingsprijs. Wat is hier de verklaring voor?”

“De landmeter-expert beschouwt de waarde van grond van een erf als beduidend hoger dan gewone landbouwgrond”, antwoordde schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “Vandaar de prijsverschillen.”

Raadslid Sap besloot zich te onthouden op het punt van de grondaankopen.