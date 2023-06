Fietspad in de Werviksestraat wordt binnenkort vernieuwd

Het fietspad in de Werviksestraat en de tussenstrook op het kruispunt met de Iepersestraat in Moorslede wordt vernieuwd. De gemeenteraad keurde het bestek goed. De kostprijs is geraamd op 108.873,08 euro.

“Het fietspad ligt er erbarmelijk bij”, zegt schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK). “De vernieuwing wordt vergelijkbaar met het fietspad in de Markizaatstraat in Beselare. We gaan hetzelfde op ons grondgebied doortrekken. We voorzien een laag asfalt, veiligheid in de bochten en de nodige markeringen.” De Werviksestraat is alvast een lange straat van en naar Beselare. “Het volledige fietspad wordt vernieuwd”, aldus de schepen. “Er wordt vier centimeter afgefreesd en dan komt er asfalt op. In de bochten zullen er zoals in de Roeselaarsestraat biggenruggen liggen, zodat autobestuurders de bochten niet kunnen inkorten.” De gemeenteraad keurde ook het bestek voor het onderhoud aan landbouwwegen goed. Voor dit jaar en de twee volgende jaren is telkens 82.417 euro voorzien. Gert-Jan Hovaere (N-VA) vroeg naar de procedure en welke straten worden aangepakt.

Drie offertes

“We gaan minimum drie offertes opvragen”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Vanthuyne (Visie). “We voorzien om te starten met de Zandstraat en de Bloemhoekstraat. Dat zijn de meest nodige. De Bloemhoekstraat wordt niet volledig aangepakt, wel de bochten die helemaal kapot zijn gereden”, klinkt het. (EDB)