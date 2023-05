Fietsmarathon in Moorslede is succes, maar prijsuitreiking loopt (weer) fout

Met zo’n 750 fietsers werd de Fietsmarathon in Moorslede dit weekend een succes. Net zoals vorig jaar liep de prijsuitreiking echter weer fout. De gemeente had na de problemen vorig jaar een samenwerking aangegaan met de firma Star-Tracking, maar ook nu konden de prijzen op zondagavond niet uitgereikt worden.

Heel wat ouders en kinderen reageerden zondagavond ontgoocheld. Veel kinderen hadden op zaterdag en zondag het beste van zichzelf gegeven om zoveel mogelijk rondjes te fietsen.

“Na de problemen vorig jaar werkten we nu voor het eerst met een digitaal systeem. We kregen de garantie dat we na de fietsmarathon een correcte uitslag zouden ontvangen”, aldus schepen van sport Jürgen Deceuninck. Hij vindt het erg jammer dat de prijzen ook dit jaar niet onmiddellijk konden uitgereikt worden. “We zijn allen diep ontgoocheld. Vooral voor de vele kinderen is dit erg jammer. Tot aan de uitreiking was het een goede editie.”

De gemeente hoopt eerstdaags nog de winnaars van de fietsmarathon in de bloemetjes te zetten.