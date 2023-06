Fietsherstelplaats in de drie dorpskernen van Moorslede

De gemeente plaatste zowel in Moorslede, Dadizele als Slypskapelle een fietsherstelpaal en fietspomp. Het gemeentebestuur bereidt zich voor op de lancering van het openbaar vervoersplan regio Roeselare.

“We zetten daarbij in op alternatieve vervoersmethoden. Reizen met het openbaar vervoer in combinatie met carpooling of autodelen en inzetten op veilige fietsverbindingen zijn hierbij enkele speerpunten”, aldus schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK). Moorslede wil mensen aanmoedigen om de fiets te nemen. Daarom werd in de drie dorpskernen een fietsherstelplaats gerealiseerd. Passanten kunnen er hun fietsbanden oppompen of herstellen. “Op die plaatsen wordt er ook nog een hoppinpaal geplaatst waar extra info op zal staan”, zegt de schepen. De fietsherstelplaatsen vind je aan de kerk van Moorslede, aan de kerk van Slypskapelle en in de Kleppestraat in Dadizele.