Fietsevenement voor het goede doel: Spieren Spannen voor Duchenne

Om geld in te zamelen voor hun deelname aan ‘Duchenne Heroes’, een lastige graveltocht over meerdere dagen, organiseren Wouter en Yvan met hulp van Lieve, Evelyne en Ruben hun eigen benefietfietstocht. Wat ze inzamelen, gaat naar het Duchenne Parent Project, een organisatie die onderzoek steunt naar de ziekte van Duchenne.

Van 14 tot 16 september nemen Yvan Van Wassenhove en Wouter Dubois deel aan Duchenne Heroes. Die graveltocht fietsen ze van La Roche-en-Ardenne via Spa en Maastricht naar Thorn in Nederlands Limburg. “Niet van de poes”, glimlacht Wouter die net van hoogtestage in de Dolomieten komt. “Dagelijks zullen we 100 kilometer over gravel fietsen, met 2.500 hoogtemeters per dag. Dat doen we niet alleen, er worden tussen de twee en drieduizend deelnemers verwacht. En we doen dat met een doel, geld inzamelen ten voordele van het Duchenne Parent Project. Dat is een organisatie die zich inzet om de genezing en behandeling van de zeldzame spierziekte van Duchenne, te versnellen.”

1 op 5.000 jongens

Wie geboren wordt met de ziekte van Duchenne, wordt steeds minder sterk. De spieren breken langzaam af, kinderen vallen vaker en vanaf hun tiende levensjaar raken de meesten afhankelijk van een rolstoel. Wanneer later de ademhalingsspieren zwakker worden, hebben de patiënten beademing nodig. Nog later wordt de ziekte fataal als de hartspier zwakker en zwakker wordt. Wereldwijd worden 1 op 5.000 jongens geboren met Duchenne Spierdystrofie. Een van hen is Ruben Van Wassenhove (29). Vader Yvan is een verwoed fietser en had al een tijdje het idee om deel te nemen aan Duchenne Heroes. “Door corona werd het echter uitgesteld”, vertelt hij. “In 2020 wilde ik toch iets doen. Ik organiseerde mijn eigen uitdaging. Gedurende een week fietste ik 450 kilometer op gravel, maar wel in de wijde omgeving van Wevelgem. Nu kan ik eindelijk de Heroes fietsen, samen met Wouter. We beschouwen dit jaar als een verkenningsjaar. Valt het mee, dan kunnen we wel enkele fietsvrienden overtuigen om volgend jaar opnieuw de uitdaging aan te gaan.”

Benefiet op zondag

Deelnemen aan de graveltocht kost geld, dat is ook de bedoeling van de sponsortocht. Vooraleer het duo mag starten, dienen ze 2.500 euro in te zamelen als inschrijving. Los van de overige kosten, zoals overnachting. “Daarvoor organiseren we onze eigen benefietfietstocht”, vervolgt Yvan. “Iedereen komt aan zijn trekken op zondag 25 juni. Er zijn weg- en graveltochten van 60 en 90 kilometer en familietochten van 20 en 40 kilometer. Er is bevoorrading voor wie 60 kilometer fietst en een dubbele bevoorrading voor de deelnemers aan de 90 kilometer. Start en aankomst zijn aan Zaal Ter Wijngaard aan de Wijnbergkerk.” Er is die dag natuurlijk het Belgisch kampioenschap op de weg. “Ook dat is geen reden om niet te komen”, glundert Wouter. “Ons parcours dwarst het parcours van de wegrit. Wie de tijdstabellen goed bestudeert, kan de profs onderweg misschien tegenkomen!”

Inschrijven voor de fietstocht kan nog op 25 juni zelf in zaal Ter Wijngaard. Deelname aan de familierit van 20 of 40 kilometer kost 5 euro. Wie wil deelnemen aan de weg- of gravelrit van 60 kilometer, betaalt 8 euro. Dat wordt 10 euro voor wie 90 kilometer fietst. Er is bevoorrading voorzien tot 12 uur.