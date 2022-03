Fietser raakt gewond nadat hij over de kop gaat na aanrijding

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Nieuwpoort is een fietser woensdagochtend even voor 9 uur gewond geraakt bij een aanrijding.

Een motorrijder van de politiezone was in de straat bezig bij werken en was getuige van het verkeersongeval. Een 63-jarige fietser uit Nieuwpoort kwam er aangereden en merkte te laat op dat een Seat Arona, bestuurd door een 27-jarige man uit Nieuwpoort, aanstalten maakt om achteruit te rijden om een parkeerplaats in te rijden.

De fietser kon een botsing met de auto niet meer vermijden. De fietser remde nog maar ging over de kop. De man liep een schouderblessure op bij de val tegen het voertuig. De fietser werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (JH)