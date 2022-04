Fietsen Koda verkozen tot Vriendelijkste Handelaar

Donderdag 17 maart 2022 werden de Vriendelijkste Handelaars van Aalter, Assenede, Brugge, Deinze, Evergem, Kaprijke, Maldegem, Nazareth, Nevele, Oostkamp, Tielt en Zulte bekendgemaakt tijdens een business diner in Feestzaal Ten Dauwe in Aalter. In Zulte sleepte fietsen Koda de prijs in de wacht.

Handelsgids.be beloont op die manier jaarlijks de handelaars voor hun inzet en klantvriendelijkheid. De handelaar die via de webpagina bij Handelsgids in de loop van 2020 en 2021 de hoogste gemiddelde score ontving van minimum 30 klanten, mogen zich een jaar lang de Vriendelijkste Handelaar van de stad/gemeente noemen.

Ervaring quoteren

“Om verkozen te worden tot Vriendelijkste Handelaar en de gelijknamige trofee mee naar huis te mogen nemen, kan iedere handelaar die dat wenst zich registreren bij Handelsgids en reviewkaartjes aanvragen of deelnemen aan de eindejaarsactie”, aldus zaakvoerder Luc Verheyden. “We werken ieder jaar met een systeem van scores en reviews. Elke handelaar op Handelsgids.be kan het hele jaar door via reviewkaartjes en eindejaarsactiekaartjes met unieke codes een score op 10 krijgen van zijn klanten. Aan de klanten wordt dus gevraagd hun ervaring bij een handelaar te quoteren en een review te geven. Enkel echte klanten kunnen dus een score geven.

Betere band

De optionele feedback die bijgevoegd kan worden is een grote meerwaarde voor handelszaken: zo kunnen zij hun service nog meer klantgericht maken, ze komen te weten of ze goed bezig zijn en de klanten vinden zich gehoord, wat een betere band schept.

In Zulte is de Vriendelijkste Handelaar Fietsen Koda geworden, met een score van 9,54. Zij waren zo blij verrast dat ze deze avond voor geen goud hadden willen missen. Ook in 2019 waren fietsen Koda van de partij en hebben ze dan ook de trofee gewonnen. Darline geeft nog mee dat deze extra publiciteit mooi is meegenomen en bedankt de vele klanten voor hun positieve reacties.

Fietsen Koda is een gerenommeerde fietshandelaar gelegen in Olsene (Zulte). Koen De Nys heeft verschillende opleidingen achter de rug en is gespecialiseerd in alles wat met fietsen te maken heeft. Zijn betrachting is om iedereen zo goed mogelijk te dienen. Bij de aanschaf van een nieuwe fiets komt goed en vakkundig advies altijd op de eerste plaats! Koen neemt ruim zijn tijd om samen met de klant de juiste behoefte in te vullen en een testrit is uiteraard altijd mogelijk. (MV)