Fietsbieb verhuist naar voormalige speelgoedwinkel ‘t Kaboutertje

De Poperingse Fietsbieb, die tweedehandse fietsen uitleent, gaat het vierde werkjaar in. Dat gebeurt voortaan vanuit een nieuwe locatie: Engelstraat 10. In dat gebouw was vroeger het confectieatelier Floribel en later de speelgoedwinkel ’t Kaboutertje gehuisvest.

“Meteen is dit hier onze derde locatie. We gingen van start onder het afdak van ruilwinkel De Rupse in de Ieperstraat. We moesten er slalommen tussen de gocarts en de administratie deden we op de koer, of binnen in het gebouw”, zegt verantwoordelijke Marc Devos.

“Ons tweede onderkomen hadden we in de Komstraat, aan de ingang van De Kouter. Meteen een goede locatie om wat publiciteit te krijgen, want een school en de jeugdbewegingen waren er onze buren. Maar de ruimte werd te klein en een verhuis drong zich weer op. Gelukkig kon het stadsbestuur, via het OCMW, dit gebouw nu ter beschikking stellen.”

“De stad steunt dit duurzaam initiatief dan ook ten volle”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Hier krijgen fietsen een tweede, derde en soms zelfs een vierde leven, door de deeleconomie. Het geheel richt zich tot jonge gezinnen met kinderen. Poperinge heeft nog steeds het officiële label van Kindvriendelijke stad. En ook de vele vrijwilligers verdienen alle lof”, aldus nog de burgemeester.

265 fietsen

“In deze locatie hebben we ruimte voor zowel onze ploeg technici, als voor het uitstallen van zowat 110 fietsen. Onze vier technici maakten ongeveer 265 fietsen klaar. Twee medewerkers staan in voor de publiciteit, en dertien mensen houden onze Fietsbieb open. Vorig jaar maakten we 142 kinderen gelukkig met een degelijke fiets. Dat zijn er een pak meer dan in 2020 toen 106 fietsjes uitgeleend werden. Er werden ook 8 fietsen voor volwassenen uitgeleend”, zegt Marc Devos.

De Fietsbieb is telkens open de eerste en derde zaterdagnamiddag van 14 tot 16 uur. Tijdens de wintermaanden is de fietsbieb alleen op afspraak open. Dat is de periode bij uitstek om alle 259 fietsen van een degelijk onderhoud te voorzien en volledig in orde te stellen. Vier vrijwillige handige harry’s steken daarvoor de handen uit de mouwen. Gedurende het werkjaar zijn ze uiteraard ook beschikbaar voor kleine en grote herstellingen.

20 euro per jaar

Voor 20 euro per kind kan men een jaar lang een kinderfiets (tot 12 jaar) uitlenen. Die fiets mag je tijdens dat jaar gratis omruilen voor een exemplar met een ander kleur, model of maat. Wie een fiets schenkt, hoeft een jaar lang geen fietsgeld te betalen.

Sinds begin dit jaar beschikt de Fietsbieb ook over een eigen website. Alle beschikbare fietsen zitten in de catalogus. Je kan er zoeken op kleur, grootte, jongens- of meisjesmodel … Zo vind je gemakkelijk de meest geschikte fiets. Bovendien kan je meteen ook een exemplaar reserveren zodat je die op het eerstvolgende openingsmoment kan gaan afhalen. De computer werd gratis ter beschikking gesteld door Page Computers uit Poperinge.

Nieuwe vrijwilligers

De Fietsbieb groeit en bloeit dus duidelijk. Daarom is de enthousiaste kern nog op zoek naar vrijwilligers die de administratie tijdens de openingsmomenten kunnen verzorgen. Er wordt van hen verwacht dat ze 3 à 4 keer per werkjaar gedurende twee uren de Fietsbieb openhouden.