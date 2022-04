Fietsbieb Izegem viert éénjarig bestaan

Op zaterdag 16 april vierde het stadsbestuur van Izegem samen met de vrijwilligers het éénjarig bestaan van de Izegemse fietsbieb.

De Izegemse Fietsbieb in de Brugstraat opende een jaar geleden voor het eerst de deuren. “We kunnen terugkijken op een succesvolle start met meer dan 70 ontleningen” vertelt schepen van fietsbeleid Caroline Maertens (N-VA). “Daarom bedankten we vandaag de vrijwilligers voor hun inzet.”

“Sinds de opening van de Fietsbieb kwamen al 57 gezinnen bij de fietsbieb aankloppen.”, aldus Dries Dehaudt (CD&V), één van de trekkers van het initiatief. “Bij de opstart werd een startpakket met fietsen in verschillende maten aangekocht. Gelukkig kunnen we op de vrijgevigheid van de Izegemnaar rekenen, want via schenkingen liep het totaal op tot meer dan 100 fietsen. Fietsen van 20’’ of 22” zijn erg in trek. Wie er nog van die maat staan heeft, mag die zeker nog binnen brengen.”

Vrijwilligers

“De Fietsbieb wordt volledig uitgebaat door vrijwilligers. Momenteel zijn dit er 14. Extra man/vrouwkracht is natuurlijk altijd meegenomen. Handige techniekers die de fietsjes in orde kunnen zetten en vlotte winkelmedewerkers mogen zich zeker nog aanmelden”, zegt Donald Horré.

Het tweede werkjaar ging alvast goed van start. Er gingen opnieuw heel wat fietsen met een fiets en bijhorende glimlach de deur uit. Zelf nog op zoek? In de fietsbieb kunnen kinderen tot 12 jaar voor 20 euro lidgeld per jaar een fiets huren. “De fietsbieb opent elke derde zaterdag van de maand de deuren, telkens van 10 tot 12 uur”, besluit Caroline Maertens.