Fietsbieb in Ledegem op nieuwe locatie

De fietsbieb in Ledegem bestaat vijf jaar. Die verjaardag werd gevierd met een nieuwe locatie. Gebruikers van de fietsbieb kunnen voortaan voor het ontlenen van de kinderfietsjes terecht in een loods vlak bij het gemeentehuis.

Vijf jaar gelegen werd vanuit beweging.net de fietsbieb in Ledegem opgestart. In een fietsbieb kan je tweedehands fietsen goedkoop lenen. Het initiatief is interessant voor ouders van kinderen tot 12 jaar. Tijdens hun groei hebben ze vaak nood aan een grotere fiets, maar telkens de aankoop van een nieuwe fiets is voor veel mensen financieel niet haalbaar.

Vrijwilligers

“Hier in Ledegem werd de veertiende fietsbieb in Vlaanderen opgestart. De gemeente behoorde dus bij de kopgroep. Onlangs werd in Schaarbeek de honderdste fietsbieb geopend”, aldus Francis Devlamynck, projectcoördinator in West-Vlaanderen. Hij woonde de opening van de nieuwe locatie bij. “Het initiatief van de fietsbieb is klein begonnen, maar wint alsmaar meer aan bekendheid. Dankzij de vele vrijwilligers kunnen we een dergelijk project verder uitbouwen.”

Ruime locatie

In Ledegem vond de fietsbieb enkele jaren haar onderkomen in ’t Capellehof. “Maar nu beschikken we over een ruime, permanente plek”, aldus Guido Driessens van beweging.net in Ledegem. De gemeente kocht namelijk een loods vlak bij het gemeentehuis aan. Daar is voldoende plaats om de 175 fietsjes te stallen. “Momenteel hebben we zo’n 75 gebruikers en dat aantal groeit nog iedere maand. Heel wat kinderen ontlenen voor een jaar een fiets”, aldus Guido. Wie gebruik wil maken van de fietsbieb, betaalt voor één jaar 20 euro fietsgeld en een waarborg van 20 euro.

Fietsveiligheid

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) juicht het initiatief toe. “Fietsen is een heel belangrijk element binnen het verhaal van duurzame mobiliteit. Met de gemeente dragen we ook de veiligheid van de fietsers hoog in het vaandel.”

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over een voorstel om de fietsveiligheid van de schoolgaande jeugd te vergroten.