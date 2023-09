Fiets op zondag 1 oktober de Klimaat Klassieker in Roeselare

Op zondag 1 oktober kan iedereen tussen 9 uur en 12 uur de Klimaat Klassieker fietsen. De Klimaat Klassieker trekt langs tal van Roeselaarse bedrijven, organisaties, projecten die bijdragen tot een lagere CO2-uitstoot of zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Stuk voor stuk positieve voorbeelden die inspireren en goesting geven.

“Fiets met ons mee en laat je op sleeptouw nemen. Ontdek een meeslepend verhaal van geëngageerde Roeselarenaars. Een verhaal dat je misschien nog niet kende. Ervaar tijdens de fietstocht hoe we samen werken aan het Roeselare van morgen!”, horen we van schepen Michèle Hostekint. “Roeselare is een stad die groeit, ook op het vlak van duurzaamheid. Duurzaamheid en klimaat zijn woorden die steeds meer in de mond genomen worden, maar wat betekent dat nu concreet? Dat willen we onze inwoners op een ontspannen manier tonen tijdens deze fietstocht.”

Starten doen ze om 9 uur op de Grote Markt met een klein ontbijt. Voor wie dat net te vroeg vindt op een zondagmorgen, kan ook op een later moment starten. Bij de start op De Grote Markt krijg je een fietskaart waarop de route te vinden is. Op verschillende locaties krijg je persoonlijke uitleg (voorzien tot 12 uur), op andere locaties lees je de informatie op een bord. Op enkele stops wordt iets voorzien om te drinken en te eten.