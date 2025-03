Fientje ‘de vliegende kat’ klimt opnieuw in de kerktoren, baasje Martine trakteert redders: “Blij dat ze opnieuw bij mij is”

Fientje, de kat van Martine Craeye uit de Breydelstraat in Lo, was opnieuw twee dagen spoorloos. Ook eind januari was de poes al eens enkele dagen vermist. Toen vonden werknemers van de renovatie- en restauratiefirma Arthur Vandendorpe haar terug helemaal boven in de kerktoren. Ook nu was Fientje daar verzeild geraakt.

Fientje zit om geen stunt verlegen. Ze verwierf al enige naam en faam als ‘vliegende kat’ toen ze kon gefotografeerd worden terwijl ze van de ene hoge grafsteen naar de andere sprong. Eind januari kwam de kat in het nieuws nadat ze enkele dagen vermist was en helemaal bovenaan in de kerktoren van de Sint-Pieterskerk bleek te zitten, die momenteel in de stellingen staat voor renovatiewerken. Werknemers van het renovatie- en restauratiebedrijf Arthur Vandendorpe bevrijdden Fientje toen uit haar benarde positie. Afgelopen donderdag en vrijdag was Fientje opnieuw spoorloos.

Traktatie

“Deze keer deed ik geen oproep via sociale media omdat ik vermoedde dat ze opnieuw in de kerktoren was geklommen”, zegt baasje Martine Craeye. “En dat vermoeden bleek te kloppen. Enkele werknemers van Arthur Vandendorpe brachten haar net als de vorige keer terug op de begane grond. Uit dankbaarheid voor beide reddingen trakteerde ik alle werknemers op een drankje. Ik ben blij dat Fientje opnieuw bij mij is.”