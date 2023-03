Fien Sabbe enthousiast over 12 weken stage in Cambodja: “Ik ga zeker nog terug”

Fien Sabbe (20) uit de Brugsesteenweg is sinds kort terug uit Cambodja. Ze ging er bij een NGO aan de slag voor haar doorgroeistage. “Ik gaf er Engelse les aan kinderen tussen 6 en 12 jaar, ook aan enkele jongeren van zo’n 15 jaar. En ik leerde een stuk van het land kennen, het is er prachtig, met veel mooie eilanden. Ik ga zeker nog terug”, is Fien overtuigd. “Aanpassen aan het klimaat was wel niet evident. We waren er in het regenseizoen, heel warm en vochtig.”

Als laatstejaarsstudente orthopedagogie bij HO Gent kreeg de 20-jarige Fien Sabbe de kans om haar doorgroeistage te doen in een ver land. Samen met nog twee meisjes uit haar jaar trok ze naar Siem Reap in Cambodja. Ze gaf er Engelse les in een centrum van NGO, een niet-gouvernementele organisatie.

Vrijgevig en gastvrij

“Daar kwamen kinderen naartoe uit vrije wil, want ze liepen nog elders school. Ze deden veel moeite om bij ons te geraken en waren trouw op de afspraak. Van de Engelse taal kenden ze niets. We moesten van nul beginnen. Een Cambodjaanse leerkracht nam voor ons de taalbarrière weg”, vertelt Fien. “Cambodja heeft me echt gecharmeerd. Het is een prachtig land, met heel mooie natuur. Het verschil tussen rijk en arm is er heel groot. Zo is Siem Reap, waar we verbleven, een nog betrekkelijk rijke stad, maar eens buiten het centrum zie je de armoede. De mensen hebben er weinig, maar zijn vrijgevig en gastvrij. Je beseft er al vlug hoe goed wij het hier hebben.”

Massaal veel plastic

“De middelbare studenten waren heel geïnteresseerd in waar wij vandaan komen en hoe wij leven en wonen. Ik heb er de praktijk voor mijn bachelorproef gedaan over klimaat en klimaatverandering. Daar hadden ze nog nooit over gehoord, zelfs de leerkrachten niet. Ik heb dan ook veel werk gehad om dat allemaal uit te leggen, maar met succes.”

“Er wordt in Cambodja massaal veel plastic gebruikt. Samen hebben we dan een projectje gedaan over recycleren en hergebruik van dat plastic”, vertelt Fien Sabbe. “Ik ben blij dat ik hen zo iets heb kunnen bijbrengen. Ik heb ook veel van hen geleerd, heb er mijn mindset veranderd. Er was een echte wisselwerking”, besluit Fien. (laurette ingelbrecht)