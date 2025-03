Fie-nuts gaat voor een gezonde en bewuste levensstijl: “Goed voor lichaam en geest”

Sofie Bruneel werkt 4 dagen per week als woon- en leefbegeleidster bij ouderen met dementie. Daar ziet ze hoe belangrijk het is om met zorg en aandacht om te gaan met ons welzijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Deze passie voor zorg heeft haar geïnspireerd om onder de noemer Fie-nuts ambachtelijke producten te maken, waarbij ze het belang van lokale en korte ketens hoog in het vaandel draagt.

“Tijdens de coronacrisis werd ik me bewust van wat er in onze voedingsmiddelen zit”, zo begint Sofie Bruneel (44) uit de Groenestraat haar verhaal. “Ik begon te experimenteren met gezonde alternatieven zonder daarbij in te boeten op smaak.”

“Zo ontstond Fie-nuts, een merk dat zich richt op het aanbieden van heerlijke, ambachtelijke producten die niet alleen goed smaken, maar ook gezond zijn. Ik presenteer een gevarieerd assortiment dat perfect aansluit bij een bewuste levensstijl. Zo kan je bij mij terecht voor granola’s en ontbijtgranen met een minimum aan natuurlijke suikers. Daarnaast zijn er ook mijn pesto’s en dips, koekjes, haverwafeltjes, brownietaart, gekarameliseerde cashewnoten met rozemarijn, … Allemaal lekkere traktaties, bereid met natuurlijke suikers zoals oersuiker, honing, dadels of agavesiroop.”

Aperitiefnootjes

“Ook verkoop ik aperitiefnootjes, gemaakt zonder suikers en vetten. Wij verwerken onze noten met kruiden en roosteren deze in de oven voor een gezonde en smakelijke snack. Maar ook theeliefhebbers komen bij mij aan hun trekken: alle theesoorten zijn van biologische oorsprong en binnenkort is er ook mijn cold blend thee. Geschenkdoosjes of -mandjes zijn zeker ook een optie. Naast het aanbieden van mijn producten via mijn website, lever ik ook aan kleine ambachtelijke winkels. Dit is een geweldige manier om lokale ondernemers te ondersteunen en mijn producten bij een breder publiek beschikbaar te maken. Bovendien bezoek ik regelmatig ambachtelijke markten. Ik geloof dat we met de juiste ingrediënten en aandacht voor detail heerlijke producten kunnen maken die zowel goed zijn voor ons lichaam als voor onze geest”, besluit Sofie.

Alle info vind je op www.fie-nuts.be en je kan Sofie contacteren via sofiebruneel@gmail.com