Fiberklaar rolt open glasvezelnetwerk uit op Oosteroever

Netwerkbeheerder Fiberklaar bevestigt de uitrol van zijn open glasvezelnetwerk in de Vuurtorenwijk. In totaal gaat om een potentieel van 3.149 aansluitingen. Om het behalen van die mijlpaal te vieren, organiseert Fiberklaar op 20 april een event in Fort Napoleon voor de buurtbewoners.

Fiberklaar gaat zijn open glasvezelnetwerk uitrollen in de Vuurtorenwijk. Meer dan 20 procent van de bewoners in de wijk heeft zich al aangemeld voor de gratis huisaansluiting. Zolang de werken bezig zijn, kunnen ook andere bewoners in het gebied nog steeds hun woning gratis laten aansluiten.

Dankzij de uitrol kunnen nog meer Oostendenaren profiteren van de snelheid van een supersnelle fiberverbinding – eerder werd al een glasvezelnetwerk uitgerold in het centrum van de kuststad.

Fiberevent

Om de uitrol te vieren, organiseert Fiberklaar op donderdag 20 april het “Oostende gaat voor fiber”-event. Van 14 tot 19 uur zijn inwoners welkom in Fort Napoleon in de Vuurtorenweg 13. Fiberklaar, aannemer Fiber4Flanders en de deelnemende internetproviders zullen aanwezig zijn om inwoners van uitleg te voorzien en eventuele vragen over fiber of de aansluiting te beantwoorden. Tijdens dit event kunnen inwoners zich ook aanmelden voor een gratis aansluiting op het open netwerk.

Aannemer Fiber4Flanders start binnenkort met huisbezoeken in de wijk. Tijdens de huisbezoeken bekijken medewerkers hoe de woning kan worden aangesloten op het glasvezelnetwerk – en hoe de glasvezelkabel in de straat het best wordt verbonden met de huisaansluiting in de woning. Die huisbezoeken gebeuren altijd met expliciete toestemming van de buurtbewoners.

Meer info

Bewoners kunnen de technici herkennen aan hun kledij van Fiberklaar en hun legitimatiebadge. Wanneer ze vragen hebben over de huisbezoeken of de werkzaamheden, kunnen ze de aannemer contacteren via fiber4flanders@fiberklaar.be en via het gratis telefoonnummer 0800 27 001 (tijdens werkdagen van 9u00 tot 17u00).

Inwoners van Oostende kunnen met hun vragen steeds terecht bij Fiberklaar via de website: www.fiberklaar.be/oostende.