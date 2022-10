Fiberklaar geeft in Blankenberge symbolische eerste spadesteek voor uitrol glasvezelnetwerk op West-Vlaamse bodem

Blankenberge is de eerste West-Vlaamse stad én eerste kustgemeente waar Fiberklaar zijn glasvezelnetwerk uitrolt. In deze fase gaat het over iets meer dan 7.000 huisaansluitingen.

Fiberklaar wil tegen 2028 anderhalf miljoen Vlaamse huishoudens van een huisaansluiting voorzien. In Blankenberge wordt er in totaal 90km glasvezelkabel gelegd, in de eerste fase goed voor 7.025 potentiële huisaansluitingen. Voor de zone Blankenberge Kust komen daar nog eens 11.772 potentiële aansluitingen bij. De werken zouden tegen volgende zomer volledig afgerond moeten zijn. “Met trots steken we vandaag in Blankenberge de eerste spade in de grond. De kop is eraf voor West-Vlaanderen”, aldus Rik Missault, de CEO van Fiberklaar.

Het nieuwe glasvezelnetwerk biedt stabiel en bliksemsnel internet. “Zelf bieden we geen internetabonnementen aan, maar we stellen ons netwerk wel open voor alle operatoren. Dat wil zeggen dat de inwoners de vrije keuze hebben voor de deelnemende telecomprovider die het meest geschikt is voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, streaming en telefonie. De gratis huisaansluiting verandert bovendien niets aan de bestaande internetaansluiting”, klinkt het.

Op dit moment bieden Proximus, edpnet, Multifiber en RapidXS hun diensten al aan op het netwerk. Inwoners die nog geen gratis aansluiting op het glasvezelnetwerk van Fiberklaar hebben aangevraagd, kunnen dit doen via deze link.