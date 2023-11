Fiat voor 25 nieuwe woningen in de Molenstraat in Assebroek

Twee projectontwikkelaars willen in de Molenstraat en de Kerklaan in Assebroek 25 woningen bouwen. Tijdens de gemeenteraad kantten Pol Van Den Driessche (N-VA) en Andries Neirynck (Groen) zich tegen deze plannen.

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) melde dat Rursus Real Estate Development BV en Huysman Bouw NV een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden in 25 loten voor eengezinswoningen en het uitvoeren van infrastructuurwerken na het slopen van bestaande bebouwing en verharding en het vellen van bomen in de Molenstraat en de Kerklaan in Assebroek.

Tien bezwaarschriften

De aanvraag werd van 16 augustus tot en met 14 september 2023 aan een openbaar onderzoek onderworpen, in het kader waarvan 10 bezwaarschriften werden ingediend.

Aan de gemeenteraad vroeg Franky Demon om kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek en om goedkeuring te geven voor het rooilijnenplan en de zaak der wegen.

Beton

Volgens raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) moeten we stoppen om Assebroek vol te storten met beton: “U vraagt ons om alweer het licht op groen te zetten voor tientallen woningen in een waterrijk gebied, in Ver-Assebroek vlakbij de Meersen. De waterkaarten werden vorige week op ons verzoek aan het dossier toegevoegd.”

“Je hoeft werkelijk geen academisch geschoolde hydroloog te zijn om te snappen dat op die plaats zoveel groene ruimte vervangen door stenen echt niet aangewezen is. Bovendien is Assebroek al de dichtst bebouwde gemeente van West-Vlaanderen. Iedereen hier en buiten deze raad weet toch dat we door de klimaatveranderingen zeer voorzichtig moeten met onze schaarse groene ruimte en de gevoelige waterhuishouding. Ook dit stadsbestuur weet dat. Maar daar consequent naar handelen, dat doet het niet.”

Waterbuffer

Voor Andries Neirynck (Groen) verdwijnt er alweer een stukje groen, dat elke winter onder water staat: “Deze percelen vormen nu een waterbuffer voor deze wijk. In tijden van ongekende klimaatveranderingen is het niet slim om 25 woningen in de dichtst bevolkte gemeente van West-Vlaanderen te realiseren. Het zijn historische weiden die nog nooit bebouwd waren. 25 woningen zullen de slechte mobiliteit in de Astridlaan nog verergeren. Verhard minder, bouw compacter!”

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) vroeg zich af of de opposanten wel dezelfde kaarten gelezen hadden: “Het project bevindt zich niet in een signaalgebied noch in een afgebakend overstromingszone.”

Arme stad

Na stemming werd het project door de Brugse gemeenteraad goedgekeurd. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelde, reagerend op procedures tegen een ander bouwproject van de WVI in Assebroek: “We hebben in het nabije verleden alle woonuitbreidingsgebieden geschrapt. Nu rijst er al protest tegen zones die woongebied zijn. Als dat zo verder gaat, kan er nergens meer gebouwd worden en wordt Brugge een arme stad.”