Festival Obscuur in Kuurne wordt nog groter: “Tweedaagse met twee podia”

Nadat in 2020 het festival Obscuur op het laatste nippertje geannuleerd werd, is de organisatie achter het tweedaagse festival er opnieuw helemaal klaar voor.

Komende vrijdag 1 en zaterdag 2 juli wordt het terrein rondom Roterij Sabbe gelegen aan de Leiemeersdreef in Kuurne terug omgetoverd tot een groot festivalveld. “Onze festivalfocus ligt volledig op muziek”, vertelt Guillaume Vandriessche die een van de organisatoren is van Obscuur.

“De oorsprong van Obscuur ligt eigenlijk in Jeugdhuis ’t Molentje. Ooit hadden we de bedoeling om een minifestivalletje te organiseren als opener van het verlof. Festival Friday zoals het destijds werd genoemd, was een dagfestival en vond aanvankelijk twee keer plaats op de parking van de Fifty-Five, met afterparty in het Jeugdhuis zelf. Gezien we merkten dat Festival Friday verder aan populariteit bleef winnen, besloten we om uit te wijken naar Kasteel Leierust. Na twee edities bleek ook de omgeving van Kasteel Leierust niet meer te volstaan, waarna de volgende organisatie van het festival plaatsvond op de terreinen gelegen rondom Roterij Sabbe.”

“Aangezien het festival ondertussen ook reeds uit zijn voegen barstte, werd het omgevormd tot een tweedaagse, waarbij ook naar twee podia werd gegaan. De organisatie achter Obscuur zijn vrienden uit het bestuur van Jeugdhuis ’t Molentje in Kuurne. Sommigen wonen nog in Kuurne, anderen weken ondertussen uit, maar onze ploeg is ondertussen ook al sterk uitgebreid in tegenstelling toen we pas van start gingen.”

Line-up

Dit jaar pakt het festival twee dagen uit op zijn affiche met een selectie aan dj’s. Op vrijdag staan DTM Funk (Antwerpen), Rik De Bruycker (presentator Studio Brussel), Jazzdee Yaari, Tights & Lanckman, Dilated Disco, Ubuntu, Pit Crew, Warre Warrior, Gewoon Sander en Dis-kô geprogrammeerd.

Op zaterdag geven Phara Klaps, Dj K, Neek (een dubstep DJ), Bolster, Lebawski, Konna, Helsmoortel, I Kill Screens, Nibiru, L.O.Bart, Sammy, Jasper Neyrinck, Tricia en King het beste van zichzelf. Om de sfeer te garanderen wordt de Roterij Sabbe voorzien van videomapping gedurende de twee festivaldagen. Op vrijdag gaat de eerste DJ van start om 16 uur, op zaterdag is dat reeds om 14 uur. “Op vrijdag mag je disco, funk, hiphop, soul, reggae en dub verwachten”, gaat Guillaume verder.

“Op zaterdag gaan we meer voor het steviger genre. Op de beide podia kan je telkens iets totaal anders gaan verwachten. Gezien we externe sponsoring zochten kunnen we ons festival op een chiquere locaties organiseren. We zijn eveneens de gemeente Kuurne dankbaar om mee te zoeken naar deze locatie, want gezien het kasteel te bouwvallig was, was het terrein rondom dat kasteel geen optie meer.”

Een combiticket voor de twee dagen kost 15 euro, een dagticket betaal je 10 euro. Tickets kunnen gereserveerd worden via eventix.shop/evuq6nbf. (BRU)