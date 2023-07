Festival ‘Infinity22’ in Poperinge zet overleden Sharon opnieuw centraal: “Een dagje Sharon met warmte en gezelligheid”

De vereniging Shine On pakt ook dit jaar uit met een festival ter nagedachtenis van Sharon Gruwez. Die vereniging werd door Sharon haar mama Vannessa Deroo opgericht om lotgenoten te steunen. Het festival Infinity22 wordt op zaterdag 22 juli georganiseerd op de parking van De Kouter.

De Poperingse Vannessa Deroo heeft samen met haar partner Guy Degraeve, haar broer en Sharons dooppeter David, en zijn kinderen Lisa en Luna de vereniging Shine On opgericht voor ouders van overleden kinderen. “Shine On is er voor familieleden die ervoor zorgen dat Sharon herinnerd wordt”, vertelt Vannessa. “We hebben goede en slechte dagen. We pakken het zoals het komt en proberen er het beste van te maken.”

Bijna vijf jaar geleden verloor Vannessa Deroo haar 22-jarige dochter Sharon Gruwez. In de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 crashte Sharon haar ex-vriend met een hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus ter hoogte van OC De Sceure in Oostvleteren. De bestuurder bleek slechts lichtgewond. In een ongeval hebben haar ouders James Gruwez en Vannessa Deroo nooit geloofd. Ze waren overtuigd dat de crash doelbewust veroorzaakt werd door haar ex-vriend. In oktober 2021 sprak een assisenjury zich daarover uit en werd de chauffeur schuldig verklaard aan moord. De man werd veroordeeld tot 23 jaar opsluiting.

(Lees verder onder de foto.)

Festival ‘Infinity22’ in Poperinge zet overleden Sharon opnieuw centraal © LBR

Gemoedelijke sfeer

De eerste editie van het festival ‘Infinity22’, ter nagedachtenis van Sharon, werd vorig jaar georganiseerd. “Infinity22 is voor ons een dag om te genieten van muziek, een hapje en een teusje en vooral vrienden, warmte en gezelligheid. Kortom een dagje Sharon! We organiseren dit dan ook voor haar. Ze zou dit festival zelf fantastisch vinden”, zegt Vannessa. “Na de editie van vorig jaar waren we allemaal stikkapot, maar dolgelukkig met wat we daar gerealiseerd hadden. De reacties op de eerste editie waren positief. Vooral de gemoedelijke en gezellige sfeer is nadien nog vaak aangehaald.”

De Kouter

Naast het festival organiseerde Shine On al twee spreekavonden met Tine Top van De Troostzolder. “Ons doel is om ouders die een kind verloren hebben, samen te brengen. Op 22 juli organiseren we de tweede editie van Infinity22 op de parking van de Kouter in Poperinge. We starten om 14 uur en sluiten af om 2 uur ‘s nachts. Dj Christophe, dj Max V, dj Nico De La Noche, dj Michiel Lemahieu, dj Pol Ricard, dj Never Mind, dj Jarne Ghelein en dj Hercules zorgen voor de muziek. Shake It catering en Pizza Forrientez zullen er zijn met hun foodtruck.