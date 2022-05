Festival Dranouter lanceert campagne tegen grensoverschrijdend gedrag en spiking

Begin augustus vindt Festival Dranouter opnieuw plaats. De organisatie pakt nu uit met een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, onder meer rond seksueel gedrag, alcohol en drugs, maar ook het nieuwe fenomeen spiking. Concreet komen er speciale zones, genderneutrale toiletten en een telefonisch meldpunt.

Sinds jaar en dag profileert Festival Dranouter profileert zichzelf als een veilig familiefestival, waar je festivalgangers van 0 t.e.m. 90 jaar tegenkomt. De editie van 5-6-7 augustus wordt al de 48ste in het prachtige Heuvelland. Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: “Jaarlijks mogen we 50.000 bezoekers ontvangen die hier komen genieten van een ontspannende muziekvakantie. Zo’n pak volk in combinatie met een pintje – het is een illusie om ervan uit te gaan dat er nog nooit iets gebeurd is wat eigenlijk niet door de beugel kan.”

Proactief

“Festival Dranouter is een veilig en open minded festival, en dat willen we absoluut zo houden. Vandaar dat we proactief aan de slag gaan met een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, op vlak van alcohol- en druggebruik, op vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en op vlak van respect in het algemeen. Dat doen we door communicatie op en rond het festival: in onze festivalbrochure, met herasdoeken, visuals op sociale media, op onze LED-schermen, in onze app… Maar er komen ook een hele reeks concrete maatregelen en actiepunten. We laten ons hiervoor bijstaan door experts. Zo werken we samen met Zorgcentrum na Seksueel Geweld Roeselare en voerden we gesprekken met politie Arro Ieper en het parket.”

Een pintje kan zeker nog, maar de organisatie zet ook in op sensibilisering rond alcoholmisbruik en biedt meer mocktails aan. © BELGA

Zo zet de organisatie zich specifiek in om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Extra verlichting op en rond het festivalterrein is een eerste stap. Daarnaast zijn er enkele chill zones te vinden op het festivalterrein. Daar kunnen festivalgangers gedrag melden dat niet door de beugel kan. De organisatie lanceert ook een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is als algemeen meldpunt, bemand door een speciaal samengesteld intern kernteam van medewerkers.

Inzet van medewerkers

“Het spreekt voor zich dat we voor deze campagne kunnen rekenen op al onze medewerkers. Op onze agenda staan nog enkele infosessies en vormingen voor onze achterban. Zo zetten we maximaal in op sensibilisering, niet enkel bij publiek maar zeker ook bij vrijwilligers.” Verder vraagt de organisatie dit jaar uitdrukkelijk respect voor elke bezoeker, ongeacht gender, afkomst, overtuiging en seksualiteit. Ook vind je voor het eerst genderneutrale toiletten terug op het festivalterrein.

Al vele jaren besteedt Festival Dranouter extra aandacht aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Om dat in de verf te zetten geeft Jaimie van Down The Road een DJ-set op het podium van de feesttent Palace op vrijdag.

Vorig jaar stond Geike Arnaert nog op de planken met Hooverphonic. De helft van de line-up bestaat dit jaar uit vrouwen. © BELGA

Helft van de line-up is vrouwelijk

Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: “Diversiteit is een kernwoord van Festival Dranouter. Dit jaar vertaalt zich dat ook duidelijk in de line-up. Dit jaar bestaat meer dan de helft van de line-up van de hoofdpodia van Festival Dranouter uit vrouwelijke artiesten. Maar liefst de helft van de bands heeft een vrouwelijke frontvrouw en/of is een vrouwelijke solo-artieste: ZAZ, Go_A, SX, Rodrigo y Gabriela, Intergalactic Lovers, Madou, Portland, K.ZIA, Sylvie Kreusch… Uiteraard tellen heel wat groepen op de line-up vrouwelijke bandleden (Daði Freyr, Querbeat…). De affiche telt zelfs 1 all female band: Kids With Buns.”

Meer mocktails

Een pintje hoort erbij op Festival Dranouter, maar ludieke, muzikale slogans zullen festivalgangers eraan herinneren om alcohol- en druggebruik te matigen, om af en toe water te drinken, om alert te zijn voor spiking of om voor hun vrienden te zorgen als die een glaasje te veel op hebben. Daarnaast zal het Belgisch kenniscentrum rond verkeersveiligheid Vias aanwezig zijn met een luchtige actie om BOB’s in de spotlight te zetten. Er komt ook een nieuwe mocktailbar.

Festival Dranouter vindt dit jaar plaats op 5-6-7 augustus in Heuvelland. Tickets & info: www.festivaldranouter.be