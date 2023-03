Fernand ontwerpt al 30 jaar trofee voor de winnaars van De Ronde

De winnaar van de Ronde gaat zondag naar huis met een echte Fernand Vanderplancke. De Brugse Oostduinkerkenaar tekent al liefst dertig jaar voor de bijna twee kilogram zware trofee.

Fernand Vanderplancke, die op 12 augustus zijn 84ste verjaardag viert, is een naam als een klok in de (inter)nationale kunstwereld. Al decennia staat hij bekend om zijn sculpturen in brons, metaal en hout en weet hij overal ter wereld het hart van kunstminnaars te veroveren.

Sinds 1993 mag Fernand de bronzen trofee voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen leveren. Of beter: twéé trofeeën, want ook die voor de dames is van zijn hand. “Een enorme eer”, zegt hij met glinsterende ogen. “Toen ik telefoon kreeg met de vraag of ik ook voor hen een kunstwerk wilde maken, kon ik het eerst niet geloven. De Ronde is dé koers.”

De Leeuw

Die eerste keer werkte Fernand zo’n drie maanden aan de trofee. “Iets wat ik nog altijd doe. Ik vertrek elke keer opnieuw van een wit blad. Ik leg mezelf één voorwaarde op: er moet een silhouet van een fiets(er) in verwerkt zijn. De rest vul ik onderweg in, maar ik wil dat de heroïek ervan spat.”

De eerste renner die een echte Vanderplancke boven het hoofd mocht tillen, was Johan Museeuw. “De Leeuw van Vlaanderen won uiteindelijk drie keer. Hij vertelde me dat zijn trofeeën een ereplaats hebben gekregen. Dat maakt me heel trots.”

De trofeeën van zondag zijn opnieuw twee pareltjes. “Hoeveel uur ik eraan werk? Dat hou ik niet bij. Ook de waarde bepaal ik niet exact, ik reken enkel de grondstofprijzen. Maar op emotioneel vlak zijn die trofeeën onbetaalbaar. Zowel voor de coureurs als voor ikzelf.”

Mont Ventoux

Zelf is Fernand ook geen onverdienstelijke renner.

“Elke zondag fiets ik nog veertig kilometer, maar ik heb ook drie keer de Mont Ventoux opgereden en ben al van Oostduinkerke naar Santiago de Compostela in Spanje gefietst.”

“Ik weet dus een heel klein beetje wat wielrenners meemaken. Het is alleszins lastiger dan voetballen”, knipoogt hij. En wie mag er zondag winnen? “Doe maar Wout van Aert en Lotte Kopecky. Twee toppers én twee Belgen. Het zou alvast mooi zijn.”